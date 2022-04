Pronostici Manchester City vs Real Madrid, quote Champions League: Karim Benzema può continuare la serie positiva?

Le semifinali di Champions League iniziano con quattro squadre rimaste alla ricerca della gloria continentale. L’azione prenderà il via martedì quando il Real Madrid si dirigerà al Manchester City per l’andata del loro pareggio. Ci saranno Liverpool e Villarreal mercoledì nell’altra semifinale. Lo scontro di martedì all’Etihad vede protagonista un club del Real che ha vinto il torneo 13 volte, più di ogni altro, mentre il City deve ancora raggiungere la vetta ma spera che questo sia l’anno in cui Pep Guardiola lo guida lì. Prima del calcio d’inizio, ecco le nostre scelte di esperti:

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Manchester City-Real Madrid

Data: Martedì 26 aprile | Tempo: 15:00 ET | TV e live streaming: CBS e Paramount+

Posizione: Etihad Stadium — Manchester, Regno Unito

Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Peter Drury e Jim Beglin

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach e Guillem Balagué

Probabilità: Città dell’uomo -205; Disegna +340; Real Madrid +550; O/U: 2,5 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Karim Benzema contro Ruben Dias. Il difensore portoghese avrà il compito di spegnere il ragazzo che la nostra squadra pensa sia il miglior giocatore rimasto in gara. Benzema, 34 anni, sta vivendo di gran lunga la migliore stagione della sua carriera. I suoi 39 gol sono sette in più rispetto alla sua seconda migliore stagione. Ha avuto triplette consecutive nella fase a eliminazione diretta e sta giocando fuori di testa. Riuscirà Dias, probabilmente il miglior difensore del mondo, a fermarlo?

Più propensi a segnare: Benzema. Un giocatore del City aveva senso qui perché è il favorito, ma così tanti giocatori diversi possono segnare per lui, quindi è difficile scegliere. Andrò con il ragazzo che deve essere in campo perché il Real avanzi. Benzema sta mettendo a segno colpi sbalorditivi, essendo Johnny sul posto più e più volte, e ha fatto il suo caso per vincere il prossimo Pallone d’Oro.

Scelto il migliore in campo: Phil Foden. Il giovane inglese mette insieme una prestazione assolutamente elettrizzante, segnando un gol e assistendone un altro per portarsi a casa l’onore di migliore in campo. La sua capacità tecnica e la sua velocità dovrebbero creare seri problemi ai difensori centrali del Real Madrid.

Pronostico partita: Manchester City 2, Real Madrid 1. Foden e Kevin de Bruyne segnano, il Real ottiene il gol di Karim Benzema e il club inglese chiude la gara di apertura con un leggero vantaggio.