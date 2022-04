Pronostici Manchester City vs Liverpool, quote: gli esperti scelgono la resa dei conti in testa alla classifica della Premier League

Uno scontro al vertice della classifica come pochi altri che la Premier League ha regalato negli ultimi anni, la trasferta del Liverpool al Manchester City di domenica potrebbe essere la partita in cui si decide il titolo. Una dichiarazione forte dato che ci sono sette partite da giocare dopo che queste due si sono affrontate all’Etihad Stadium, ma tali sono gli standard spietati che questi due stanno fissando sembra perfettamente fattibile, se non probabile, che i punti una o entrambe queste squadre lo facciano cadere il fine settimana sarà l’ultimo a cui si arrendono.

Il City detiene il minor vantaggio in vista della partita di domenica, portando il Liverpool di un punto ma con una differenza reti a favore degli avversari. I detentori della Premier League saranno ancora in cima alla classifica a tempo pieno? I nostri sceneggiatori guardano avanti al gioco più importante della stagione.

Partite da guardare

One Man City match da guardare: In generale, il gioco di costruzione del City in questa stagione ha avuto la tendenza a gravitare verso sinistra. Sembra assolutamente immaginabile che esamineranno quel fianco in misura ancora maggiore per testare Trent Alexander-Arnold attraverso Raheem Sterling, che negli ultimi tempi ha iniziato a colpire una vena di forma davvero impressionante. Se il terzino destro del Liverpool rischia di bombardare troppo in alto, aspetta che Sterling e compagnia lo arrostiscano dietro.

Una partita del Liverpool da guardare: Anche se mi piacerebbe dire che Alexander-Arnold è il ragazzo da tenere d’occhio solo perché lo terrò d’occhio ma contro una squadra a cui piace possedere come il Manchester City, sarà così che Fabinho seguirà Kevin de Bruyne. Fabinho è stato un eccellente scudo per la difesa del Liverpool e la sua prestazione farà molto per vedere se riusciranno a vincere questa partita.

Più propensi a segnare un gol per il Manchester City: Phil Foden ha un record eccezionale in questa partita negli ultimi tempi, segnando in tre delle ultime quattro partite ed è forse nella forma migliore della sua carriera finora. Il suo cameo ha ribaltato le sorti contro l’Atletico Madrid a metà settimana, e sarà sicuramente premiato con un inizio e quindi sembra ben posizionato per realizzare.

Probabili marcatori

Molto probabilmente segnare un gol per il Liverpool: Sadio Manè. Mentre tutta l’attenzione è su Mohamed Salah, e ora Luis Diaz, Mane trova in qualche modo un modo per sfuggire alle difese avversarie. Con 12 gol già in Premier League, pur non raggiungendo i massimi di qualche anno fa, ciò non significa che non riuscirà a portare a termine il lavoro.

Quale portiere ha maggiori probabilità di mantenere la porta inviolata? È difficile scegliere una differenza tra Alisson ed Ederson in questo gioco come lo è nella battaglia per essere il numero uno del Brasile, anche perché sia ​​il Liverpool che il City sembrano forze difensive impressionanti allo stato attuale. C’è il margine più sottile tra di loro, ma sosterrò Ederson in una partita in cui è probabile che i padroni di casa oscurino il possesso palla e tiri battaglia.

Uomo partita

Scelta Man of the Match per Man City: De Bruyne sta guidando attraverso le marce proprio al momento giusto e, proprio come Foden, negli ultimi tempi ha avuto la tendenza a brillare contro il più grande rivale del City. Le sue ultime quattro partite di campionato ed europee hanno portato quattro gol, un assist e 16 occasioni create. Potrebbe essere lui la differenza.

Scelta Man of the Match per il Liverpool: Fabinho. Se il Liverpool vuole emergere con una vittoria, Fabinho dovrà giocare fuori di testa. Altri giocatori potrebbero ottenere gol e assist, ma la prestazione di Fabinho sarà importantissima. Se il City non presta attenzione, potrebbe anche segnare un gol da aggiungere ai suoi cinque in stagione.

Predizione

Pronostico partita: Man City 2, Liverpool 1. Nonostante tutto il dramma che questa rivalità porta alla verità, è stata una gara piuttosto unilaterale negli ultimi anni con Pep Guardiola che ne ha vinti sette e perso solo uno degli ultimi 12 incontri di massima serie. C’è qualcosa nei Reds che il City ha apparentemente perplesso e che potrebbe essere sufficiente per oscurare la partita domenica.