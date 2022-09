Pronostici Manchester City-Siviglia, scelte, come guardare, streaming: 6 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Manchester City sono ampiamente considerati i favoriti per la vittoria della UEFA Champions League in questa stagione e la squadra di Pep Guardiola si affronterà Siviglia martedì nella partita di apertura della fase a gironi. Il Manchester City è il campione in carica della Premier League, ma sta uscendo da un pareggio per 1-1 contro Aston Villa di sabato. Il Siviglia, nel frattempo, arranca nella gara di martedì dopo aver perso due di fila e tre delle ultime quattro in totale. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d'inizio dallo stadio Ramón Sánchez Pizjuán in Spagna è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Siviglia-Manchester City dal Caesars Sportsbook elencano il City come il favorito di -325 (rischiando $ 325 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti, con il Siviglia il +900 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +430 e l'over/under per i goal totali segnati è 3,5.

Come guardare il Siviglia contro il Manchester City

Data Siviglia-Manchester City: martedì 6 settembre

Siviglia vs. Manchester City ora: 15:00 ET

Sevilla vs Manchester City in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Manchester City-Siviglia

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall'esperto di calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo.

Per Manchester City-Siviglia, Green sostiene il Manchester City (-1,25) sull’handicap asiatico a quota -110. Da quando ho perso Liverpool nella finale di Community Shield il 30 luglio, il Man City è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite. I Cityzens sono uno degli attacchi più efficaci d’Europa, segnando tre o più gol in quattro delle ultime cinque partite.

L’attacco di Man City è guidato dal nuovo arrivato Erling Haaland, che ha segnato ben 10 gol nelle sue prime sei presenze in Premier League. Il 22enne ha segnato triplette consecutive contro Palazzo di cristallo e Foresta di Nottinghame poi ha segnato l’unico gol del Man City nel pareggio per 1-1 contro l’Aston Villa di sabato.

Il Siviglia, nel frattempo, ha lottato in difesa in questa stagione, subendo un gol in ciascuna delle ultime quattro partite. La linea di fondo del Siviglia è stata bruciata Barcellona nel fine settimana, rinunciando a tre gol e 18 tiri totali in una battuta d’arresto per 3-0.

“Il Man City è una squadra tecnicamente superiore e vanta anche una maggiore energia senza palla, quindi dovrebbe dominare il possesso palla in questo gioco”, ha detto Green a SportsLine. “È probabile che Haaland riceva molte possibilità e potrebbe correre contro Fernando e Tanguy Nianzou.”

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League.