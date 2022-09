Pronostici Man City vs. Dortmund, scelte, come guardare, live streaming: 14 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

L’era di Pep Guardiola al Manchester City è stata fruttuosa, ma l’unico trofeo che ha continuato a alludere all’allenatore spagnolo è stata la UEFA Champions League. Mercoledì, la squadra di Pep continuerà la ricerca della gloria continentale quando affronterà il Borussia Dortmund in una partita del Gruppo G nella UEFA Champions League 2022-23. Entrambe le squadre hanno iniziato la loro stagione in UCL con vittorie dominanti la scorsa settimana, quando il Manchester City ha battuto il Siviglia 4-0, mentre il Dortmund ha battuto l’FC Copenhagen 3-0. Ora, entrambe le squadre cercheranno di prendere il controllo nel Gruppo G con una vittoria mercoledì e puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio dall'Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Manchester City vs Dortmund dall'elenco Caesars Sportsbook Liverpool come i -570 favoriti (rischiano $ 285 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Dortmund i +1400 sfavoriti. Un pareggio ha un prezzo di +650 e l'over/under per i goal totali segnati è 2,5.

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’addetto al calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Manchester City vs Dortmund, Green sta sostenendo la vittoria della squadra di casa a zero per una vincita di +112. Nonostante abbia vinto la Premier League per la quarta volta in cinque stagioni un anno fa, Guardiola ha deciso di apportare cambiamenti drastici alla sua squadra durante l’estate, vendendo Raheem Sterling e Gabriel Jesus per fare spazio a Erling Haaland e Julian Alvarez.

Con due veri centravanti a sua disposizione, Guardiola è stato ancora più diretto in avanti e ha fatto molto affidamento su tutte le capacità tecniche del suo arsenale per creare una linea di rifornimento per Haaland. Il risultato sono stati 10 gol in sei partite di campionato per il 22enne norvegese e una doppietta nella gara di apertura della Champions League la scorsa settimana contro il Siviglia. E una difesa del Dortmund che è stata smantellata 3-0 contro l’RB Leipzig durante la partita di campionato lo scorso fine settimana potrebbe avere problemi a contenere l’ex compagno di squadra.

“Il City ha spazzato via il Siviglia la scorsa settimana. Haaland ha segnato due gol, mentre anche Foden e Rúben Dias erano in porta”, ha detto Green a SportsLine. “I giocatori si aspettavano una dura resa dei conti in Premier League con gli Spurs nel fine settimana, ma quella partita è stata posticipata, quindi dovrebbero essere in ottime condizioni per affrontare il Dortmund”.

