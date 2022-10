Pronostici Man City vs. Copenaghen, scelte, come guardare, live streaming: 5 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Due squadre agli estremi opposti della classifica della UEFA Champions League del Gruppo G 2022-23 si sfideranno mercoledì quando Manchester City ospita l’FC Copenhagen su Paramount+. Il Manchester City è il campione in carica della Premier League e ha vinto la Premier League quattro delle ultime cinque stagioni, ma la squadra di Pep Guardiola sta ancora inseguendo il suo primo titolo UCL. L’FC Copenhagen ha vinto la Superliga danese la scorsa stagione ed è tornato nella fase a gironi della UEFA Champions League per la prima volta dal 2018. Puoi trasmettere la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Manchester City contro Copenaghen di Caesars Sportsbook elencano il Man City come favorito di -2500 (rischiando $ 2500 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti, con Copenaghen i +4500 sfavoriti. Un pareggio ha un prezzo di +1300 e l’over-under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Manchester City vs Copenaghen

Data Manchester City vs Copenaghen: mercoledì 5 ottobre

Ora Manchester City vs Copenaghen: 15:00 ET

Diretta streaming Manchester City vs Copenaghen: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per FC Copenhagen-Man City

Per Manchester City-Copenhaghen, Green è a favore Erling Haaland segnare due o più goal per un pagamento di +137.

Per Manchester City-Copenhaghen, Green è a favore Erling Haaland segnare due o più goal per un pagamento di +137. Dopo aver perso una partita contro la FA Community Shield Liverpool per aprire la stagione, il Manchester City è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite in tutte le competizioni (otto vittorie e due pareggi). Ciò include un paio di vittorie impressionanti Siviglia e il Dortmund per saltare al primo posto nel Gruppo G della UEFA Champions League.

Erling Haaland è stato a lungo considerato uno dei giovani attaccanti più emozionanti del calcio mondiale, ma si è affermato come probabilmente il miglior marcatore del pianeta con 14 gol in otto partite di Premier League e tre gol in Champions League in due gare. Il 22enne ha segnato una vittoria di livello mondiale contro il Dortmund, la sua ex squadra, nella sua ultima apparizione in Champions League e ha ottenuto una tripletta in una vittoria Manchester United di domenica.

“Haaland ha sparato domenica nella sua terza tripletta della stagione contro il Man Utd, lasciandolo con un bottino scandaloso di 14 gol in sole otto partite di Premier League”, ha detto Green. “Questo funziona con un gol ogni 48 minuti. La superstar norvegese è sulla buona strada per battere tutti i tipi di record in questa stagione, poiché è benedetto con un servizio magnifico da artisti del calibro di Kevin De Bruyne, Phil Foden e Bernardo Silva.”

