Pronostici Liverpool vs. Benfica, scelte, come guardare, live streaming: 13 aprile 2022 Pronostici UEFA Champions League

Liverpool e Benfica mercoledì giocherà la gara di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2022. Il Liverpool ha gestito facilmente la squadra portoghese grazie alla vittoria per 3-1 all’andata, che ha segnato l’ottava vittoria dei Reds su nove partite dell’UCL. Il Liverpool ha vinto sei volte la Champions League, con il suo ultimo titolo in arrivo nel 2019, mentre il due volte vincitore del Benfica ha vinto l’ultima volta nel 1962. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio da Anfield a Liverpool, in Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito a -360 (rischiare $ 360 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Benfica contro Liverpool, con il Benfica il perdente di +900. Un pareggio ha un prezzo di +490 e l’over-under per i gol totali segnati è 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Liverpool-Benfica

Data Benfica-Liverpool: mercoledì 13 aprile

Benfica vs Liverpool ora: 15:00 ET

Benfica-Liverpool streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Liverpool-Benfica

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte di Benfica-Liverpool dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Liverpool-Benfica, Eimer sostiene meno di 3,5 gol con una quota di -125. Con un vantaggio complessivo di due gol, il Liverpool si trova in una situazione simile a quella degli ottavi di finale. Dopo aver sconfitto Inter Milan 2-0 all’andata, il Liverpool si è poi tirato indietro e ha semplicemente lasciato che la seconda partita arrivasse al punto piuttosto che attaccare in piena forza. Il risultato è stata una partita in cui è stato segnato un gol.

Il Benfica dovrebbe anche contribuire all’under hiting poiché è al settimo posto per segnare delle otto squadre rimaste in piedi nel girone della Champions League 2022. Ha segnato una media di soli 1,22 gol a partita dall’inizio del girone e ha avuto pessime prestazioni offensive in trasferta. Ha segnato solo tre gol in quattro partite in trasferta della UCL e ora affronta una squadra del Liverpool che metterà tutti i suoi sforzi nel suo terzo difensivo. Anche con quell’approccio, Eimer vede il Liverpool trovare la rete in anticipo prima di sedersi con un sano vantaggio complessivo.

“Potremmo molto probabilmente vedere qui due gol veloci della squadra del Liverpool, che uscirà in modo clamoroso ad Anfield davanti ai propri fan, solo per costruire un cuscino per riposare nel secondo tempo”, ha detto Eimer a SportsLine.

