Pronostici Liverpool-Villarreal, quote Champions League: gli uomini di Jurgen Klopp travolgono i favoriti

La UEFA Champions League torna a metà settimana con l’andata delle semifinali e il Villarreal CF punta a prolungare la sua serie da favola contro il Liverpool mercoledì. La sconsiderata squadra spagnola di Unai Emery si recherà ad Anfield per la gara di apertura e punterà a ripetere le ottime prestazioni in trasferta contro Bayern Monaco e Juventus che si sono guadagnate un meritato quarto posto in finale.

El Submarino Amarillo non è considerato il favorito per un motivo, però, ed è perché si trovano ad affrontare la potenza della Premier League di Jurgen Klopp e il nostro pannello si aspetta molto che questo segua la strada dei Reds. I nostri esperti sono divisi su quanto convincente sarà una vittoria del Liverpool, ma sono unanimi nel ritenere che sarà una vittoria di apertura per i padroni di casa.

Sei d’accordo con loro? Confronta le tue scelte con le loro qui.

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Liverpool-Benfica



Data: mercoledì 27 aprile | Tempo: 15:00 ET | Trasmissione in diretta: CBS e Paramount+

Posizione: Anfield — Liverpool, Regno Unito

Copertura dello studio: Kate Abdo, Thierry Henry, Jamie Carragher e Micah Richards

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green

Reporter in loco: Peter Schmeichel, Jules Breach e Guillem Balagué

Probabilità: Liverpool -360 ; Disegna +460; Villarreal +1000 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Mo Salah contro Raul Albiol. La difesa è stata finora la chiave per il Villarreal e Raul Albiol

è stato il migliore in campo contro il Bayern Monaco nonostante Robert Lewandowski abbia segnato. Il modo in cui il veterano spagnolo schiera la linea di fondo per mantenere tranquilli artisti del calibro di Mo Salah farà molto per decidere se questo rimarrà in vita o meno su due gambe.

Più propensi a segnare: Sadio Mane. Un’uguale minaccia sotto porta è Sadio Mane e il nazionale senegalese è in ottima forma con cinque gol nelle ultime sei presenze. Il 30enne è uno dei favoriti per il conteggio di nuovo qui, data la sua inclinazione a segnare nelle partite più importanti, come abbiamo visto di recente contro Manchester City, Manchester United e Benfica.

Scelta migliore in campo: Thiago Alcantara. C’è voluto del tempo, ma finalmente stiamo vedendo il Thiago Alcantara

conosciamo tutti e amiamo il Liverpool negli ultimi tempi e si immagina che sia lui stesso a dettare il ritmo contro avversari che conosce bene. Il nazionale spagnolo è uno da tenere d’occhio durante l’andata.

Pronostico partita: Liverpool 1, Villarreal 0. I padroni di casa attingono il primo sangue, ma questo rimarrà in vita mentre torna in Spagna dando una possibilità al Villarreal sulle due gambe.