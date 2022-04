Pronostici Lazio vs Torino, scelte, come guardare, live streaming: 16 aprile 2022 Pronostico Serie A italiana

La serie di tutti i tempi tra Lazio e Torino è stato notevolmente pari, e dopo 133 partite totali, è quest’ultimo che detiene effettivamente il vantaggio di una singola partita. Gli Eagles, però, sono aggrappati al sesto posto nella classifica di Serie A italiana e hanno bisogno di una vittoria contro Il Toro sabato per continuare a difendersi Fiorentina, che sta inseguendo da vicino. Gli ultimi due incontri tra i club hanno portato a un pareggio, ma puoi vedere cosa succede nella partita successiva quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dell’Olimpico di Roma è fissato per le 14:45 ET. Caesars Sportsbook elenca la Lazio come la favorita di -150 (rischiare $ 150 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti. Il Torino è un perdente di +460 nelle ultime quote Lazio vs. Torino e un pareggio ha un prezzo di +270. L’over-under è di 2,5 goal e la partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Come vedere Torino-Lazio

Data Lazio-Torino: sabato 16 aprile

Orario Lazio-Torino: 14:45 ET

Scelte di Serie A italiana per Lazio-Torino

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte Lazio-Torino dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Lazio-Torino, Eimer sostiene la Lazio per superare il suo totale di metà rete per il primo tempo con una quota di -130. Per la stagione, la Lazio ha segnato il secondo maggior numero di gol tra tutte le squadre, e Ciro Immobile è il capocannoniere del campionato quest’anno, con 24 gol. Nel frattempo, il Torino ha il minor numero di contrasti vinti da squadra tra tutti i club di Serie A (243).

Il Torino ha affrontato il minor numero di tiri in porta degli avversari in questa stagione, ma si è comunque sentito in dovere di fare un cambio di portiere dopo che Vanja Milinkovic-Savic ha avuto una serie di 25 partite in gran parte inefficace badando al gol. Il suo sostituto, Etrit Berisha è stato un miglioramento, ma ha giocato principalmente contro squadre di fascia bassa dalla sua nomina all’inizio di marzo. La Lazio guida tutta la Serie A nelle azioni da gol in questa stagione, con 103, e indipendentemente dalla forma di Berisha, la raffica di tiri di qualità che può aspettarsi di vedere sabato rappresenterà la sua più grande prova finora.

“Possiamo aspettarci un inizio estremamente aggressivo e veloce da parte della Lazio, che cercherà di prendere un gol in anticipo davanti ai tifosi di casa”, ha detto Eimer a SportsLine. “Tutto ciò che i padroni di casa possono fare per abbattere gli animi del Torino in trasferta sarà fondamentale”.

