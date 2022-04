Pronostici Lazio vs Milan, scelte, come guardare, live streaming: 24 aprile 2022 Pronostico Serie A italiana

AC Milan entra nella partita di domenica un punto dietro i rivali Inter Milan in corsa per il titolo di Serie A 2021-22 con cinque partite da giocare, il che significa che ogni punto è fondamentale per il progresso dei rossoneri. Domenica prenderanno il sesto posto Lazio, che stanno lottando per i punti critici anche nell’ultimo tratto della stagione. La Lazio è a soli due punti dall’AS, quinta Roma con le prime sei squadre che si guadagnano la possibilità di giocare a calcio europeo la prossima stagione. Puoi vedere quale squadra ha più motivazione quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadio Olimpico è fissato per le 14:45 ET. Il Milan è il favorito di +140 (rischiare $ 100 per vincere $ 140) sulla linea del denaro dei 90 minuti. La Lazio è un perdente di +190 nelle ultime quote Lazio-AC Milan di Caesars Sportsbook e un pareggio ha un prezzo di +235. L’over-under è di 2,5 goal e la partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Lazio-Milan

Data Lazio-Milan: domenica 24 aprile

Lazio vs Milan ora: 14:45 ET

Scelte di Serie A italiana per Milan-Lazio

Prima di sintonizzarti sulla resa dei conti di domenica, devi vedere le scelte di Lazio-Milan dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Lazio-Milan, Eimer sostiene il Milan (pareggio senza scommessa) per una vincita di -130. Insieme a Napoli ora a quattro punti con sole cinque partite da giocare e nessuna delle prime tre squadre che si sfideranno per il resto dell’anno, inizia a sembrare una corsa a due per lo scudetto tra Milan e Inter.

I rossoneri sono a un punto dai rivali con cui condividono lo stadio e sono anche a 16 gol nel differenziale reti, quindi sentiranno più pressione per chiudere la stagione. Tuttavia, questa è una pressione che apparentemente hanno affrontato bene, con le vittorie su Inter e Napoli durante una serie di 11 vittorie consecutive in campionato.

Il Milan ha recentemente battuto la Lazio per 4-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e ha anche segnato una comoda vittoria per 2-0 nella gara inversa in casa a settembre. Rafael Leao segnato in ciascuna di quelle vittorie mentre Zlatan Ibrahimovic segnato in una partita di campionato e Olivier Giroud aveva una doppietta nell’incontro di coppa. Cerca che il Milan sia troppo per una difesa della Lazio che perde da gestire qui.

