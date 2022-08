Pronostici Lazio-Bologna, scelte, come guardare, live streaming: 14 agosto 2022 Pronostici Serie A italiana

Ciro Immobile e SS Lazio cercheranno di iniziare la loro stagione di Serie A italiana 2022-23 con una vittoria quando domenica ospiteranno il Bologna FC su Paramount+. La squadra di casa si è classificata quinta in campionato la scorsa stagione con 18 vittorie e 10 pareggi e ha segnato il secondo maggior numero di gol in Serie A con 77. Il Bologna ha chiuso al 13° posto in classifica di Serie A italiana con 12 vittorie e 10 pareggi e sarà sfidata domenica dopo abbandonando le ultime due partite di messa a punto della preseason. Puoi catturare tutta l’azione quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadio Olimpico di Roma, in Italia, è fissato per le 12:30 ET di domenica. Le ultime quote Lazio-Bologna dal Caesars Sportsbook elencano la Lazio come la favorita di -175 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con il Bologna come sfavorito di +470. Un pareggio ha un prezzo di +320 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come vedere Lazio-Bologna

Data Lazio-Bologna: domenica 14 agosto

Lazio vs Bologna ora: 12:30 ET

Lazio-Bologna in diretta streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Lazio-Bologna

Per Lazio-Bologna, Sutton sceglie la squadra di casa per una vincita di -175. La Lazio è in vantaggio quando si tratta di segnare, dato che Immobile ha guidato l’intero campionato con 27 gol la scorsa stagione. Immobile si avvale dell’aiuto di Sergej Milinkovic-Savic, quarto in campionato lo scorso anno con 11 assist.

Le probabilità sono alte contro il Bologna, che la scorsa stagione ha subito 55 gol in 38 partite e ha segnato 4-6-9 in trasferta. Nonostante abbia disputato due delle ultime quattro partite contro la Lazio e abbia mantenuto la porta inviolata, la Lazio ha ottenuto la vittoria per 3-0 quando queste due squadre si sono affrontate l’ultima volta il 12 febbraio.

