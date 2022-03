Pronostici Juventus-Villarreal, pronostici, come guardare, live streaming: le scommesse UEFA Champions League per il 16 marzo 2022

Juve e Villarreal ha giocato un pareggio per 1-1 durante l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League il 22 febbraio. Dopo tre settimane, si ritroveranno per la gara di ritorno mercoledì. Entrambe le squadre hanno lottato duramente per la posizione nei rispettivi campionati, ma il glamour della Champions League farà in modo che entrambe le squadre mettano in campo il loro miglior 11 a disposizione. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Allianz Stadium di Torino, in Italia, è fissato per le 16:00 ET. Caesars Sportsbook elenca la Juventus come la favorita di -101 (rischiare $ 101 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Juventus vs Villarreal, con il Villarreal il perdente di +310. Un pareggio ha un prezzo di +225 e l’Over-Under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte di Juventus-Villarreal dall’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Villarreal-Juventus, Green sta sostenendo la Juventus per vincere sulla linea del denaro di 90 minuti per una vincita di -101. Le due squadre sembravano alla pari durante l’1-1 in Spagna, ma la Juventus non perde una partita in casa dal 27 novembre in Serie A contro Atalanta.

I Biaconeri hanno vinto quattro partite consecutive dal pareggio di tre settimane fa, mentre il Villarreal ha ottenuto due vittorie racchiuse attorno a una deludente sconfitta contro Osasuna. Nella stagione, il Villarreal ha appena tre vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte in 13 partite fuori casa durante il campionato.

Alla Juventus sono mancati diversi giocatori importanti (all’andata). Giorgio Chiellini e Paolo Dybala sono ora sull’orlo del ritorno dall’infortunio e la Juventus dovrebbe essere più forte nella gara di ritorno a Torino”, ha detto Green a SportsLine. “L’arrivo di (Dusan) Vlahović nella finestra di mercato di gennaio ha sicuramente galvanizzato la squadra. I fan ora osano sognare che il club torni alla sua antica grandezza”.

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Champions League.