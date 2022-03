Pronostici Juventus-Sampdoria, pronostici, come guardare, live streaming: 12 marzo 2022 Pronostici Serie A italiana

Dopo un inizio di stagione faticoso, Juve è salito al quarto posto nella classifica della Serie A italiana e ora detiene un vantaggio di sei punti Atalanta per l’ultimo posto di qualificazione alla UEFA Champions League in Italia. Tuttavia, l’Atalanta ha ancora una partita in mano, quindi la Juventus dovrà mantenere lo slancio quando farà squadra con Sampdoria di sabato. La Samp è attualmente al 15° posto in classifica ea soli quattro punti dalla zona retrocessione, quindi sarà anche in lotta per i punti. Puoi vedere cosa succede nella rivincita quando trasmetti in streaming la partita su Paramount+.

Il calcio d’inizio è fissato per mezzogiorno ET dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, in Italia. Caesars Sportsbook ha la Juventus come favorita a -155 (rischiare $ 155 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, mentre la Samp è un perdente di +440 nelle ultime quote Juventus-Sampdoria. Un pareggio ha un prezzo di +280 e l’over-under è di 2,5 goal. La partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Come vedere Juventus-Sampdoria

Data Juventus-Sampdoria: sabato 12 marzo

Orario Juventus-Sampdoria: 12 ET

Juventus-Sampdoria streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Sampdoria-Juventus

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte di AC Milan-Empoli dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume con una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Juventus-Sampdoria, Eimer scommette che la Juventus vincerà sulla linea del denaro dei 90 minuti per una vincita di -155. I 36 volte vincitori dello Scudetto hanno avuto un inizio pessimo per la stagione di Serie A italiana 2021-22, prendendo solo due punti nelle prime quattro partite. La Juventus si è però schierata attorno a Massimiliano Allegri, che ha portato il club a cinque scudetti consecutivi dal 2015 al 2019.

La Juventus ha rafforzato notevolmente la difesa e ha 12 reti inviolate nelle ultime 22 partite di campionato. Nel frattempo, l’aggiunta di Dusan Vlahovic ha dato al club un marcatore su cui poter contare. Vlahovic guida la Serie A con 20 gol e ha segnato una doppietta con la Juventus nell’ultima trasferta contro l’Empoli.

“Non sarei sorpreso di vedere una squadra della Juventus che torna al suo stile di gioco parcheggia l’autobus sabato dove prende un gol o due, poi si calma e fa riposare i suoi giocatori”, ha detto Eimer a SportsLine. “La vittoria contro lo Spezia e la sconfitta dell’Atalanta la scorsa settimana danno alla Juventus un po’ di respiro in campionato. Questo dovrebbe creare un ambiente in cui la Juventus possa rallentare il gioco e lottare per una vittoria a punteggio basso e relativamente riposante”.

