Pronostici Juventus-Lazio, pronostici, come guardare, live streaming: 16 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

Il difensore centrale della Juventus Leonardo Bonucci ha segnato sei gol in questa stagione, due dei quali nell’ultimo incontro avuto dal suo club con la Lazio a novembre. Il suo club potrebbe chiedergli di fare lo stesso lunedì contro i Biancocelsti, visto che gli verranno rimosse solo tre partite dall’ultima partita con più gol contro il Venezia il 1 maggio. La Lazio ha vinto le ultime due partite, ma ha rinunciato cinque gol in totale in due partite prima della vittoria per 2-0 contro la Sampdoria il 7 maggio. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dall’Allianz Stadium di Torino, in Italia, è fissato per le 14:45 ET di lunedì. Le quote Juventus-Lazio di Caesars Sportsbook elencano la Juventus come la favorita di +124 (rischiare $ 100 per vincere $ 124) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con la Lazio come sfavorita di +210. Un pareggio ha un prezzo di +255 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di lunedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come vedere Lazio-Juventus

Data Lazio-Juventus: lunedì 16 maggio

Orario Lazio-Juventus: 14:45 ET

Streaming Lazio-Juventus: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Juventus-Lazio

Prima di sintonizzarti sulla partita di lunedì, devi vedere le scelte Lazio-Juventus dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Juventus-Lazio, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare a quota -150. Prima della vittoria per 2-0 contro la Sampdoria, la Lazio aveva segnato 11 gol nelle ultime sei partite. In testa alla formazione, la Lazio dovrà probabilmente fare a meno del capocannoniere Ciro Immobile (caviglia), ma il suo club non aveva bisogno di lui per segnare contro la Samp, con le reti di Patric e Luis Alberto. Sergej Milinkovic-Savic è stato il secondo produttore della Lazio, con 10 gol in campionato nell’anno, e ha segnato nella vittoria per 4-3 della sua squadra chiudendo aprile contro lo Spezia.

La Juventus ha trovato il modo di continuare a segnare nelle ultime partite, ma dal 20 marzo non porta la porta inviolata in una partita di Serie A. A limitare ancora di più la Juve è l’assenza di Danilo, il difensore plug and play che chiuderà la partita stagione fuori dal campo a causa di un infortunio al piede. La Juventus sta per chiudere in questa stagione, ma la Lazio sta ancora giocando per tenere a bada diversi club per assicurarsi il quinto posto, aumentando le probabilità per entrambe le squadre di trovare il fondo della rete più alte del solito.

“La Lazio è quel tipo di squadra che amiamo così tanto perché ama segnare gol e lottare in difesa allo stesso tempo”, ha detto Eimer a SportsLine. La Lazio ha avuto due finali difficili con Juventus ed Hellas Verona, ma sa quanto sia importante fare di tutto per prendere punti in questi match-up”.

