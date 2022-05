Pronostici Juventus-Genoa, pronostici, come guardare, live streaming: 6 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

Juve ha volato alto nell’ultimo tratto della stagione di Serie A italiana e dà il via alle ultime partite questo venerdì quando è in visita Genova. I bianconeri hanno vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compresa una vittoria per 2-1 Venezia la domenica. Seduta tra le prime quattro in classifica e a suo agio nella sua posizione in UEFA Champions League, la Juventus dovrebbe sentirsi molto sicura in visita a un club del Genoa che ha perso quattro delle ultime cinque. La squadra di casa si trova al numero 19 in classifica e lotterà per tutti i punti dell’ultimo minuto che potrà ottenere prima della fine della stagione. Un compito arduo per i rossoblù, con le gare contro la Juventus, Napoli e Bologna per completare la campagna. Puoi trasmettere la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d'inizio dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, in Italia, è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca la Juventus come la favorita di +103 (rischiando $ 100 per vincere $ 103) sulla linea del denaro di 90 minuti. Il Genoa è sfavorito di +320 nelle ultime quote Juventus vs. Genoa e un pareggio ha un prezzo di +210. L'over-under è di 2,5 goal

Prima di sintonizzarti sulla partita di venerdì, devi vedere le scelte di Juventus-Genoa dall’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicapper con sede nell’Indiana ha ottenuto un punteggio di 30-11 sulle sue scelte calcistiche per SportsLine, restituendo oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori durante quell’intervallo.

Per Genoa-Juventus, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare per un payout di -115. L’esperto sa che la Juventus è probabilmente più preoccupata per come se la caverà nella finale di Coppa Italia la prossima settimana contro Inter Milan data la loro attuale posizione tra le prime quattro della classifica di Serie A. Con questo in mente, Massimiliano Allegri giocherà probabilmente molti dei soliti titolari contro il Genoa venerdì.

La squadra di casa, invece, sarà tutta concentrata sul match di venerdì. Il Genoa ha 25 punti in 35 partite ed è al numero 19 della classifica. Con tre partite difficili rimaste in programma a partire da venerdì, il Genoa lotterà per ogni punto che può ottenere.

“Storicamente, il Genoa fa un lavoro decente contro la Juventus, non necessariamente vincendo, ma è riuscita a segnare in 4 delle ultime 5 partite testa a testa”, ha detto Eimer a SportsLine. “Questo è un match difficile pre-formazioni, quindi al momento sono solo fiducioso di gestire la mia entrambe le squadre preferite per segnare, scacciando la voglia di fare del Genoa e la Juventus distratta, ma pur avendo profondità e qualità di panchina per eguagliare questo Genoa”.

