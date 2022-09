Pronostici Juventus-Benfica, pronostici, come guardare, streaming: pronostici UEFA Champions League per 14 settembre 2022

I club che stanno andando in direzioni diverse si incontreranno nel Gruppo H nella UEFA Champions League 2022 mercoledì su Paramount+. Il Benfica è balzato in testa alla classifica della Liga Portugal con sei vittorie all’inizio della stagione. La squadra portoghese ha anche avuto un inizio veloce in Champions League, battendo il Maccabi Haifa 2-0 martedì scorso. La Juventus, nel frattempo, sta lottando, entrando in questo match come l’ottavo posto nella classifica della Serie A italiana e uscendo dalla sconfitta nella fase a gironi contro il PSG la scorsa settimana. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Juventus-Benfica dal Caesars Sportsbook elencano la Juventus come la favorita di +119 (rischiando $ 100 per vincere $ 119) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Benfica il +225 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +245 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Juventus-Benfica

Data Juventus-Benfica: mercoledì 14 settembre

Orario Juventus-Benfica: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Benfica-Juventus

Prima di passare alla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Mike Goodman. Redattore di calcio per CBS Sports, Goodman è in prima linea nel movimento di statistiche e analisi avanzate nel calcio, con otto anni di esperienza lavorando con analisi statistiche predittive all’avanguardia. Tra i suoi crediti ci sono il lavoro per FiveThirtyEight e StatsBomb, e ha un’immensa esperienza nell’immersione profonda nell’analisi coinvolta nella dissezione dello sport.

Per Juventus-Benfica, Goodman chiede di segnare i gol totali dell’Under 2,5, che pagano -125 al Caesars.

Goodman osserva che la Juventus ha un differenziale di più cinque gol in Serie A, ma i numeri più profondi indicano che il numero potrebbe essere fuorviante. Il loro xG, o goal previsti, è solo più-0,2 e Goodman punta in gran parte alle difficoltà della Juventus che hanno creato l’attaccante Dusan Vlahovic con un aspetto di qualità.

“Vlahovic può creare tiri mediocri per se stesso, oppure può far creare ad altri per lui e in questo momento nessuno sta creando nulla”, ha detto Goodman a SportsLine.

Mentre il Benfica si sta occupando della Liga Portugal, questo è un chiaro passo avanti nella competizione. Ciò dovrebbe portare a “una relazione con il punteggio particolarmente lento” che secondo Goodman si traduce in un colpo di Under. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

