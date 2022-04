Pronostici Inter vs Spezia, pronostici, come guardare, live streaming: pronostici Serie A italiana per il 15 aprile 2022

Campioni in carica della Serie A, Inter Milancercherà di rimanere in lizza per un altro titolo quando visiterà Spezia di venerdì. L’Inter (19-9-3) è attualmente al secondo posto in campionato e in pista AC Milan di due punti. Nel frattempo, lo Spezia (9-6-17) è più vicino alla retrocessione che alla qualificazione per uno qualsiasi dei tornei europei della prossima stagione poiché si trova al 15° posto. L’Inter ha battuto lo Spezia 2-0 quando queste squadre hanno giocato l’ultima volta a dicembre. Puoi vedere cosa succede questa volta quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadio Alberto Picco di La Spezia, in Italia, è fissato per le 13:00 ET. Le ultime quote tra Inter e Spezia del Caesars Sportsbook elencano l’Inter come la favorita a -360 (rischiando $ 360 per vincere $ 100) sulla linea dei soldi di 90 minuti, con lo Spezia un perdente di +1100. Un pareggio ha un prezzo di +450 e l’over-under per il totale dei gol segnati è fissato a 2,5. La partita di venerdì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come vedere Inter vs Spezia

Appuntamento Spezia-Inter: venerdì 15 aprile

Spezia-Inter ora: 13:00 ET

Spezia-Inter in streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Inter-Spezia

Prima di sintonizzarti sulla partita di venerdì, devi vedere le scelte Spezia-Inter dell’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Inter-Spezia, Green sostiene la vittoria dell’Inter a zero con quota +115. Basta guardare le statistiche della squadra di Serie A per capire perché Green è dietro l’Inter a segnare una vittoria senza reti. L’Inter ha segnato più gol in campionato (65) e ha segnato meno gol in Serie A (24).

L’Inter ha gestito facilmente lo Spezia 2-0 quando queste squadre si sono affrontate quattro mesi fa, anche se in quella partita diversi titolari dell’Inter erano stati a riposo. L’Inter aveva il 64 per cento del possesso palla e aveva 11 calci d’angolo rispetto a quello dello Spezia.

Quella partita è stata un microcosmo dell’intera stagione dello Spezia che ha faticato immensamente nel terzo offensivo. Il club segna esattamente un gol per partita, ma anche quella statistica è stata gonfiata mentre banchettava con le squadre minori della Serie A. Non è riuscito a segnare in tre delle ultime sei gare, inclusa la più recente sabato scorso. Con queste squadre che hanno motivazioni diverse per venerdì e per il resto della stagione, Green sostiene con sicurezza l’Inter per ottenere una vittoria senza reti.

