Pronostici Inter-Barcellona, ​​scelte, come guardare, streaming: 4 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Prima della competizione dell’anno scorso, Barcellona era uscito dalla fase a gironi della UEFA Champions League ogni anno dalla stagione 2000-2001 e le aveva vinte tutte e quattro le volte durante quel periodo. Il club spagnolo può considerarsi un inizio di stagione molto migliore se riesce a vincere contro Inter Milan martedì nella partita del Gruppo C su Paramount+. Nel complesso, il Barcellona ha perso solo una volta in tutte le sue partite e ha ottenuto vittorie senza reti nelle ultime due partite. L’Inter sta uscendo dalle sconfitte consecutive in Serie A italiana prima di martedì, ma ha la potenza di fuoco per cambiare rapidamente le cose. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio da San Siro a Milano, in Italia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Barcellona-Inter di Caesars Sportsbook elencano il Barca come il favorito di -128 (rischiando $ 128 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con l’Inter il +310 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +305 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di UEFA Champions League di questa stagione. Iscriviti ora per ottenere una prova gratuita di 7 giorni. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi tra cui UEFA Europa League, Serie A italiana, NWSL, NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ricevi tutto gratis per 7 giorni quando ti registri proprio qui.

Come guardare Inter vs. Barcellona

Data Inter-Barcellona: martedì 4 ottobre

Ora Inter-Barcellona: 15:00 ET

Streaming live di Inter vs. Barcellona: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Barcellona-Inter

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dal consumato insider del calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 243-225-7 in generale sulle sue scelte di calcio nel 2022, incluso uno sbalorditivo 37-20-1 sulle previsioni della Premier League per un profitto di oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori.

Per il Barcellona all’Inter, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare con un payout di -155. Questo gioco potrebbe essere più degno di nota per i giocatori che non saranno in campo. Attaccante dell’Inter di Lautaro Martinez (coscia) dovrebbe essere disponibile, ma Romelu Lukaku si sta riprendendo da un infortunio alla coscia. L’attaccante del Barcellona Memphis Depay e centrocampista Frenkie de Jong hanno problemi al tendine del ginocchio che probabilmente li terranno da parte.

Senza i titolari in campo per nessuna delle due squadre, una situazione instabile potrebbe portare a una maggiore volatilità, che potrebbe favorire più guasti e occasioni da gol. Tuttavia, Robert Lewandowski è stato buono come pubblicizzato per il Barcellona in questa stagione e ha segnato tre gol nelle ultime due partite. Da inizio settembre l’Inter non ha avuto un marcatore ripetuto, ma un giocatore collaudato come Edin Dzeko è abituato a segnare e punterà alla porta del Barcellona per tutta la gara.

“In un mondo perfetto, vedremmo la migliore squadra dell’Inter in assoluto affrontare la migliore squadra del Barcellona”, ha detto Eimer a SportsLine. “Anche se questa dovrebbe essere comunque una partita incredibile, entrambe le squadre hanno infortuni significativi durante questo incontro che influenzeranno il modo in cui si gioca”.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere l’azione della UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.