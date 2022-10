Pronostici di AC Milan vs Chelsea, scelte, come guardare, live streaming: 11 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Il Gruppo E della UEFA Champions League 2022 ha un inizio competitivo, con le sue prime tre squadre tutte a un punto l’una dall’altra per tre partite. Due di quei club, AC Milan e Chelseagiocheranno l’un l’altro per la seconda volta in una settimana su Paramount+ alla ricerca del capogruppo, RB Salisburgo. Il Chelsea ha vinto 3-0 nell’andata e il Milan ha vinto solo una partita contro il Chelsea nei sei precedenti dal 1966. Puoi vedere cosa succede quando si affrontano di nuovo martedì trasmettendo la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio da San Siro a Milano, in Italia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Chelsea-AC Milan di Caesars Sportsbook elencano il Chelsea come il favorito di +140 (rischiare $ 100 per vincere $ 140) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con l’AC Milan come sfavorito di +195. Un pareggio ha un prezzo di +240 e l’over/under per i goal è fissato a 2,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Chelsea vs Milan

Data Milan-Chelsea: martedì 11 ottobre

Milan vs Chelsea ora: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Milan-Chelsea

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da più di cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Anche Sutton è stato al passo con le sue scelte da calcio, andando 130-95-1 nel 2022, restituendo più di $ 2.000 per $ 100 scommettitori.

Per Chelsea-AC Milan, Sutton sostiene entrambe le squadre a segnare con una quota di -130. Dopo l’ultima vittoria del Chelsea contro i rossoneri, ha vinto la prossima partita di Premier League inglese contro Wolverhampton con un altro risultato di 3-0. Il Milan ha reagito bene nel suo stesso campionato con una netta vittoria per 2-0 contro Juvee ha segnato tre gol in una vittoria prima della partita inversa contro il Chelsea a Empoli il 1 ottobre. Il Milan ha visto cinque diversi giocatori segnare gol in quelle vittorie e dovrebbe essere motivato ad avere più successo nell’attacco in casa di martedì.

Nella vittoria contro il Milan, il Chelsea ha tenuto meno possesso (46%), ma ha registrato 43 attacchi totali nel terzo difensivo del Milan contro i 28 dei rossoneri. Il Chelsea ha segnato sei dei 10 tiri in porta totali e il Milan ha concesso gol a una frequenza del 65% dei tiri in porta in tutte le competizioni dal 3 settembre. Con il primo posto nel Gruppo E ancora in palio, entrambi i club lo faranno starà lottando per mettere le palle in fondo alla rete martedì.

