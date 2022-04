Pronostici della Premier League inglese 2022, quote: scelte Liverpool vs Manchester City, migliori scommesse degli esperti del 10 aprile

Una partita annunciata come la più grande resa dei conti della Premier League degli ultimi anni si svolgerà domenica al primo posto Manchester City ospita il secondo posto Liverpool all’Etihad Stadium di Manchester. Raramente una partita di campionato eguaglia le prime due squadre a questa fine della stagione, ma quella di domenica lo fa. Con solo otto partite rimaste per entrambe le squadre, il Manchester City possiede uno stretto vantaggio di un punto sul secondo posto del Liverpool. In palio ci sarà il vantaggio – e forse anche il titolo – in Premier League.

Il calcio d’inizio è fissato per le 11:30 ET. Man City è elencato come un favorito di +103 (rischio $ 100 per vincere $ 103) nelle ultime quote Manchester City contro Liverpool, mentre il Liverpool è uno sfavorito di +255. Un pareggio è +260 e l’over-under per i goal totali è 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Liverpool e Manchester City o pronostici della Premier League inglese, devi vedere cosa ha da dire Jon Eimer, esperto di calcio.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L'handicap con sede nell'Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi. È 13-8 sulle sue scelte della Premier League inglese dall'inizio dell'anno solare.

Ora, Eimer ha analizzato la partita tra Man City e Liverpool da ogni angolazione. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Liverpool vs Man City:

Spread Man City vs Liverpool: City -0,5 (+100)

Over-under Man City vs Liverpool: 2,5 gol

Money line Man City vs Liverpool: City +103, Liverpool +255, Draw +260

MC: Joao Cancelo prima in Premier League per passaggi in area di rigore (76)

prima in Premier League per passaggi in area di rigore (76) LIV: Mohamed Salah guida la classifica per tiri (113) e tentativi in ​​porta (43)

Perché dovresti sostenere il Manchester City

I campioni in carica hanno probabilmente il miglior centrocampo. La città può iniziare Kevin De Bruyne, Rodrigo e Bernardo Silva. Quei tre consentono alla squadra di dominare il possesso palla, ed è così che piace giocare all’allenatore Pep Guardiola.

Inoltre, Phil Foden ha avuto successo di recente contro il Liverpool. Il 21enne attaccante di Stockport, Inghilterra, ha segnato tre gol nelle ultime tre partite contro i Reds. In questa stagione ha segnato sette gol in Premier League, che è al quarto posto nella squadra.

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds sono probabilmente in forma migliore del Man City. Da quando il calendario è passato al 2022, il Liverpool ha 10 vittorie e un pareggio nelle ultime 11 partite di Premier League. Hanno superato i loro avversari 27-4 in quel tempo e hanno segnato otto reti inviolate.

Una delle ragioni del successo dei Reds è la mancanza di una vera debolezza. Possono giocare una linea alta o parcheggiare in posizione difensiva, se necessario. Eccellono in contropiede con Mohamed Salah e Sadio Mane. Possono attaccare rapidamente o con il gioco di accrescimento del paziente. I tre attaccanti del Liverpool sono eccezionali e anche i loro difensori centrali possono iniziare l’attacco.

Come scegliere tra Manchester City e Liverpool

Eimer ha analizzato Man City vs. Liverpool e si sta piegando (-145) sul totale.

Chi vincerà il Manchester City contro il Liverpool? E quali migliori scommesse dovresti essere dappertutto? Visita subito SportsLine per ottenere i pronostici di Jon Eimer per la partita della Premier League, il tutto dall’esperto di calcio che ha giocato bene.