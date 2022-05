Pronostici d’angolo: quote Champions League, migliori scommesse, pronostici per Villarreal-Liverpool, Real Madrid-Man City

È l’ultima settimana delle semifinali di Champions League (prendi tutta l’azione su CBS Sports e Paramount+), quindi sto finendo il tempo per uscire dal buco con le mie scelte di Champions League. Mentre Corner Picks è stato redditizio durante la stagione, queste partite di Champions League hanno fatto tutto il possibile per cambiarlo.

Il che, a pensarci bene, è un indicatore di quanto sia stata emozionante la Champions League di quest’anno. Anche se sembra che finiremo con una finale composta da due squadre che la maggior parte delle persone si aspettava di essere lì, il percorso ha incluso molti colpi di scena che non vedevamo arrivare. Davvero, non c’è molto di più che possiamo chiedere alla concorrenza.

Detto questo, non mi dispiacerebbe aumentare quei profitti. Anche vincere soldi è divertente. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Villarreal contro Liverpool

Data: martedì 3 maggio | Ora: 15:00 ET | Guarda: CBS/Paramount+

Ho portato entrambe le squadre a segnare all’andata la scorsa settimana, e si è ritorto contro. Il Villarreal è andato ultra-difensivo in trasferta contro il Liverpool, registrando a malapena un battito in attacco quando il Liverpool ha vinto 2-0. Non possono affrontare questa partita allo stesso modo e usciranno in modo aggressivo contro una pericolosa squadra del Liverpool.

E il Liverpool non è il tipo di squadra che si sentirà a proprio agio seduto in disparte e con un vantaggio di 2-0. Proveranno a segnare il 3-0 o addirittura il 4-0 prima di togliere il piede dal gas. Che si tratti di uno scoppio o meno, tuttavia, il Villarreal dovrebbe trovare il fondo della rete abbastanza spesso da giustificare il pagamento di questo prezzo. Hanno segnato in 19 delle 22 partite casalinghe di questa stagione e non sono arrivati ​​così lontano in Champions League giocando in modo ultra difensivo. Scelta: entrambe le squadre segnano (-155)

Real Madrid contro Manchester City

Data: mercoledì 4 maggio | Ora: 15:00 ET | Guarda: CBS/Paramount+

Quando scegli questa corrispondenza, è importante non fissarla direttamente la foto dell’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti in occhiali da sole, mentre fuma un sigaro con i giocatori del Real Madrid mentre celebrano il titolo della Liga, perché è semplicemente troppo figo nella foto e potrebbe farti investire troppi soldi sul Real Madrid per vincere questa partita. Non fraintendetemi, il Real Madrid può vincere questa partita; non dovresti scommetterci.

Invece, andremo un po’ controcorrente. Nella partita della scorsa settimana, eravamo sul Manchester City con più di 1,5 gol e ci siamo subito sentiti stupidi, dato che il City ha impiegato solo 11 minuti per segnare due volte. Molti più gol sarebbero arrivati ​​mentre il City resisteva per un’emozionante vittoria per 4-3. Un 4-3 che ha alzato le aspettative su quanti gol vedremo segnati nella gara di ritorno. Per quanto sia stata divertente quella partita, non mi aspetto una ripetizione, né dovresti esserlo tu. Quindi, mentre tutti gli altri sembrano saltare in aria (è passato da 2,5 la scorsa settimana a 3,5 questa settimana), dovremmo andare sotto. Con un margine di un gol, e questa è la gara di ritorno, non stupirti se entrambe le squadre sono leggermente più conservatrici. Scelta: Meno di 3,5 (-160)