Pronostici d’angolo: pronostici, quote, migliori scommesse per Manchester City-Tottenham, Fiorentina-Atalanta e altro ancora

Il funk continua per Corner Picks. Siamo andati 2-2 nella nostra prima colonna della stagione di Champions League all’inizio di questa settimana, il che è stato un miglioramento rispetto ai nostri ultimi due fine settimana, ma ci lascia ancora sul 4-8 nelle ultime settimane. I profitti che abbiamo realizzato fino a gennaio sono scomparsi.

Sto incolpando la finestra di mercato di gennaio. Non sono sicuro che sia la colpa, ma sembra un bersaglio facile considerando tutti i movimenti del giocatore, quindi lo seguirò. Il fatto è che non importa cosa sia in realtà succedendo. Ciò che conta è che ho una solida ragione in mente così posso smettere di cercare di capire cosa c’è che non va e tornare invece a scegliere i vincitori.

Incrociamo le dita molto stretti questo fine settimana e speriamo che funzioni. Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Manchester City contro Tottenham Hotspur

Data: sabato 19 febbraio | Orario: 12:30 | Guarda: NBC

L’over nella vittoria dominante del Manchester City in Champions League contro lo Sporting all’inizio di questa settimana è una delle poche scelte che ho inchiodato ultimamente, e anche quella era semisbagliata. Il mio istinto iniziale era di portare il totale della squadra del City su 2,5 invece della partita, ma ho indovinato me stesso e sono andato con la partita e poi mi sono preso a calci quando ho visto il City segnare cinque volte. Niente più ripensamenti. Vado nella direzione opposta per questa partita e prendo l’under.

Antonio Conte sta facendo la cosa di Antonio Conte dove si lamenta che la squadra che sta gestendo è a buon mercato. È una delle sue mosse preferite. Un’altra delle mosse di punta di Conte è quando la sua squadra è in difficoltà, difendersi come un inferno. Rendi la porta inviolata più importante dei tre punti. Prevedo che vedremo il Tottenham parcheggiare l’autobus questo fine settimana per limitare l’attacco del City, e le prove dimostrano che potrebbe funzionare. Da quando Conte ha rilevato il Tottenham all’inizio di novembre, gli Spurs hanno giocato cinque partite in trasferta. I loro goal previsti (xG) consentiti in quelle partite sono stati un eccellente 3,6. Ora, Man City è ancora Man City e può segnare rapidamente in gruppi, ma c’è molto valore sull’under 2,5 a questo prezzo. Scegliere: Meno di 2,5 (+140)

Southampton contro Everton

Data: sabato 19 febbraio | Ora: 10:00 | Guarda: Pavone

L’urto del nuovo manager è reale. Lo vediamo sempre in questo sport e l’Everton cavalca l’onda. L’Everton ha vinto due volte in tre partite sotto Frank Lampard e ha segnato otto gol contro solo quattro consentiti. L’unica sconfitta è arrivata a una squadra del Newcastle con il suo nuovo allenatore e giocatori migliori grazie alla nuova proprietà che ha fatto schizzare i soldi nella finestra di gennaio. In FA Cup, l’Everton ha sopraffatto il Brentford 4-1, e lo scorso fine settimana è stato lo stesso nella vittoria per 3-0 sul Leeds United. Mentre Brentford e Leeds sono in fondo alla classifica, Southampton non è certo un colosso.

In effetti, la difesa del Southampton è stata orribile negli ultimi tempi, ma sono riusciti a farla franca. Ci concentriamo tutti sui pareggi contro Manchesters City e United e sulla vittoria sul Tottenham e pensiamo che il Southampton abbia capito. Ignoriamo che i Saints hanno concesso sette gol nelle ultime quattro partite e hanno una media xG contro 1,68 nelle ultime 12 partite di Premier League. Il Southampton potrebbe vincere questa partita o guadagnare un pareggio, ma non c’è motivo per cui sia così fortemente favorito. Scegliere: Everton (+260)

Fiorentina-Atalanta

Data: domenica 20 febbraio | Orario: 6:30 | Guarda: Paramount+

La Fiorentina merita molto credito per il modo in cui ha giocato da quando ha perso Dusan Vlahovic contro la Juventus. Molte squadre andrebbero in pezzi dopo aver perso un ingranaggio così importante, ma i Violets hanno tenuto duro e sono persino riusciti a vincere 3-2 sull’Atalanta in Coppa Italia. Tuttavia, come chiunque subisca un grave infortunio, alla fine l’adrenalina svanisce e inizi a sentire il dolore per quello che è successo. Sospetto che accadrà presto per la Fiorentina.

Inoltre, come ho già detto, la vittoria per 3-2 sull’Atalanta poco più di una settimana fa sta incidendo su questa linea. Quella partita era a Bergamo, e per qualche ragione l’Atalanta è stata molto peggio in casa (+2 reti di differenziale) che in trasferta (+15 reti di differenziale). Sono preoccupato per l’Atalanta che giocherà una settimana dopo aver battuto l’Olympiacos in Europa League, ma questa squadra è sembrata molto più forte nelle ultime partite e sembra finalmente adattarsi alla vita senza Duvan Zapata. Scegliere: Atalanta (+165)

Il discorso del fine settimana

Il parlay di questa settimana paga +154.

Arsenale (-230)

Real Madrid (-440)

Rennes (-290)

Bayern Monaco (-1400)