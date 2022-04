Pronostici d’angolo: pronostici calcio, quote, migliori scommesse per Manchester City-Liverpool, Napoli-Fiorentina, altro

Abbiamo una partita importante in Premier League questo fine settimana e ho difficoltà a ricordare l’ultima volta che c’è stata una partita così massiccia a fine stagione. La Premier League ha dimostrato di essere la migliore al mondo perché, in una data stagione, ha tre o quattro club che potrebbero competere per titoli in tutta Europa, ma anche in questo caso, c’è sempre stata una squadra dominante ogni stagione.

L’anno scorso, il Manchester City ha vinto il campionato di 12 punti e non c’erano dubbi su chi l’avrebbe vinto negli ultimi mesi. La stagione prima, il Liverpool ha vinto per 18 punti. La gara 2018-19 è stata fantastica, dato che il City ha superato di un punto il Liverpool nella classifica finale, ma i due colossi si sono incontrati l’ultima volta il 3 gennaio di quell’anno, il che significa che hanno trascorso gli ultimi quattro mesi della stagione combattendosi a distanza.

Ma questa settimana si combatteranno direttamente. Non sarebbe del tutto corretto dire che il vincitore della partita vince il campionato, ma considerando quante poche partite rimangono e quanto bene si comportano i club contro tutti gli altri, non sarebbe nemmeno del tutto impreciso. Quindi proviamo a capire cosa accadrà, vero? Tutte le quote sono tramite Caesars Sportsbook.

Manchester City contro Liverpool

Data: domenica 10 aprile | Ora: 11:30 ET | Guarda: Stati Uniti

La mia inclinazione naturale quando si tratta di partite come questa è di inclinarmi verso il basso. Ho visto questa storia svolgersi già troppe volte. Nessuna delle due parti vuole essere quella che commette un errore che potrebbe finire per costare loro il campionato, quindi diventano prudenti e giocano per non perdere piuttosto che per vincere, e il resto di noi è costretto a passare due ore a guardare i giocatori calciare il palla avanti e indietro sperando che l’altra squadra sbagli. Se la storia tra questi due è indicativa, tuttavia, non è quello che accadrà in questa partita.

Tornando alla stagione 2018-19 che ha visto questi due finire a un punto di distanza nella classifica finale, le ultime otto partite hanno segnato una media di 3,0 gol. Ciò include un pareggio senza reti nel primo incontro nel 2018 e un incontro per 1-1 nel Community Shield per iniziare la stagione 2019-20, che è una glorificata mischia di preseason. Ora, niente di tutto questo vuol dire che questa partita non ha la possibilità di diventare il noioso snoozefest che vediamo spesso in situazioni come questa. Anche se le partite tra i due non sono andate così, nessuna aveva tanto in gioco. Tuttavia, visto chi sono Pep Guardiola e Jurgen Klopp e come sono tanto ideologi quanto allenatori, non credo che sarà così domenica. Scelta: oltre 2,5 (-145)

Arsenal contro Brighton

Data: sabato 9 aprile | Ora: 10:00 ET | Guarda: Pavone

La sconfitta per 3-0 dell’Arsenal contro il Crystal Palace lunedì sera è stata scioccante, dato che l’Arsenal aveva giocato così bene ultimamente, e poi sembrava di nuovo ArsenLOL per una partita. Palace li ha separati e ti sei chiesto se l’Arsenal fosse tornato a essere una zucca. Ora, c’è qualche ragione per pensare che potrebbe essere così. Sebbene l’Arsenal abbia giocato molto bene, ha anche giocato una delle fasi più facili del suo programma. I risultati potrebbero essere una sorta di miraggio. Tuttavia, non sono sicuro di quanto saranno le cose più difficili sabato.

Il Brighton non può segnare gol. Seriamente, il Brighton ha segnato solo un gol nelle ultime sette partite. Come ho già detto, il Brighton è bravissimo a farti pensare di poter segnare e non segnare mai. La loro ultima partita contro il Norwich avrebbe potuto essere il loro capolavoro, dato che il Brighton ha concluso con un totale previsto di goal (xG) di 2,8 e la partita è finita 0-0. Dati i problemi difensivi dell’Arsenal contro il Crystal Palace, non è difficile capire quale allenatore Mikel Arteta avrà esercitato nella sua squadra per tutta la settimana. Scelta: Meno di 2,5 (-125)

Napoli-Fiorentina

Data: domenica 10 aprile | Ora: 9:00 ET | Guarda: Paramount+

La Fiorentina è stata una delle sorprese più piacevoli della Serie A di questa stagione. La squadra ha avuto un ottimo inizio, ma dopo aver venduto il suo capocannoniere superstar Dusan Vlahovic alla Juventus a gennaio, ci si aspettava che il loro livello di gioco sarebbe diminuito. Non è così. Grazie a qualche risultato positivo altrove, i viola sono in lotta con Roma, Lazio e Atalanta per la top-sette e le posizioni europee che ne derivano. Sfortunatamente, la cosa che potrebbe porre fine a quel sogno è la loro esibizione fuori casa.

In questa stagione, la Fiorentina ha totalizzato 32 punti in 15 partite casalinghe ma solo 18 in trasferta, dato che la sua difesa non è così solida fuori Firenze. Hanno ottenuto solo due vittorie nelle ultime 11 partite in trasferta. Nel frattempo, il Napoli è stato eccezionale in casa ed è in una rissa a tutto campo con Milan e Inter per lo scudetto, quindi lancerà tutto ciò che ha contro la Fiorentina, e mi aspetto che sarà sufficiente. Scelta: Napoli (-130)

Il discorso del fine settimana

È il ritorno del parlay a quattro gambe questo fine settimana e arriva con un pesante pagamento a +173.

Bayern Monaco (-850)

Inter (-275)

Real Madrid (-255)

Roma (-350)