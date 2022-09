Pronostici Copenaghen-Siviglia, pronostici, come guardare, streaming: pronostici UEFA Champions League per 14 settembre 2022

Due squadre in cerca del primo punto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2022 si scontreranno mercoledì alla Paramount+ quando il Copenaghen ospiterà il Siviglia. Il Copenaghen ha subito una battuta d’arresto per 3-0 in trasferta contro il Borussia Dortmund nella gara d’esordio, mentre il Siviglia ha realizzato un solo tiro in porta nella sconfitta per 4-0 contro il Manchester City. Il Siviglia si è ripreso nel fine settimana con una vittoria per 3-2 sull’Espanyol. Nel frattempo, il Copenaghen ha perso la seconda partita consecutiva nella sconfitta per 2-1 contro l’Odense Boldklub nella Superliga danese. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dal Parken Stadium di Copenaghen, in Danimarca, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Copenaghen-Siviglia del Caesars Sportsbook elencano il Siviglia come il favorito di +104 (rischiando $100 per vincere $104), mentre il Copenaghen è lo sfavorito di +280. Un pareggio restituisce +235 e l’over/under per il totale dei goal segnati è fissato a 2,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare in streaming le più importanti partite della UEFA Champions League. Iscriviti ora per ottenere una prova gratuita di 7 giorni. Basta fare clic sul pulsante “Provalo gratis” per accedere immediatamente al miglior calcio maschile – UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League e altro ancora – su tutti i tuoi dispositivi. iscriviti qui

Come guardare Copenaghen vs Siviglia

Data Copenaghen-Siviglia: mercoledì 14 settembre

Copenaghen vs Siviglia ora: 15:00 ET

Streaming live di Copenaghen-Siviglia: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Copenaghen-Siviglia

Prima di passare alla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Mike Goodman. Redattore di calcio per CBS Sports, Goodman è in prima linea nel movimento di statistiche e analisi avanzate nel calcio, con otto anni di esperienza lavorando con analisi statistiche predittive all’avanguardia. Tra i suoi crediti ci sono il lavoro per FiveThirtyEight e StatsBomb, e ha un’immensa esperienza nell’immersione profonda nell’analisi coinvolta nella dissezione dello sport.

Per Copenaghen-Siviglia, Goodman sta raccogliendo oltre 2,5 gol da segnare per una vincita di -115. Il Copenaghen è la squadra con il punteggio più alto nella Superliga danese in questa stagione, avendo collezionato 16 gol nelle prime nove partite. Hanno anche avuto problemi a tenere le squadre fuori dal referto. In effetti, il Copenaghen ha subito 15 gol in campionato in questa stagione.

Il Siviglia, nel frattempo, sta ottenendo un’impressionante vittoria per 3-2 in trasferta contro l’Espanyol sabato. Il Siviglia ha segnato cinque gol nelle ultime tre trasferte e sarà fiducioso di trovare il gol contro il Copenaghen mercoledì.

“Il Copehagen è impantanato nel bel mezzo di una stagione mediocre, al sesto posto nella Superliga danese, ma per loro segnare non è un problema”, ha detto Goodman a SportsLine. “Sedici gol è il numero massimo che una squadra ha segnato in Danimarca. Anche se potrebbe essere difficile dire chi vinca questo, è una buona scommessa che ci sono molti gol da segnare”. Trasmetti la partita ora in streaming qui.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere la UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.