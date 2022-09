Pronostici Chelsea vs. Salisburgo, scelte, come guardare, live streaming: 14 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

La prima partita di Graham Potter da allenatore al Chelsea sarà importante, dato che il club del West London ospiterà il Red Bull Salisburgo mercoledì nella fase a gironi della UEFA Champions League 2022. Il Chelsea ha perso la prima partita del Gruppo E 1-0 contro la Dinamo Zagabria, provocando l’espulsione di Thomas Tuchel dal nuovo proprietario Todd Boehly. Nel frattempo, il Salisburgo ha aperto la sua stagione di Champions League con un pareggio per 1-1 contro l’AC Milan. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio dallo Stamford Bridge di Londra è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Chelsea vs. Un pareggio ha un prezzo di +410 e l'over/under per i goal totali segnati è 3,5.

Come guardare Chelsea vs Salisburgo

Data Chelsea-Salisburgo: mercoledì 14 settembre

Chelsea vs Salisburgo ora: 15:00 ET

Chelsea vs Salisburgo in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Salisburgo-Chelsea

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’addetto al calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Chelsea vs Salisburgo, Green sta sostenendo entrambe le squadre per segnare per una vincita di -130. Il Chelsea dovrebbe essere ben riposato e ha avuto una lunga settimana per Potter per implementare il suo stile manageriale dopo che le partite della Premier League sono state cancellate sulla scia della morte della regina Elisabetta II. Tuttavia, questa è una partita difficile contro un’entusiasmante squadra del Salisburgo con molto ritmo in attacco.

“Il Salisburgo non è particolarmente impressionante in difesa, ma dovrebbe causare problemi al Chelsea in contropiede, quindi potremmo assistere a uno spettacolo divertente mercoledì”, ha detto Green a SportsLine. “La reputazione di Potter è aumentata vertiginosamente nell’ultimo anno, quando ha trasformato il Brighton in una delle squadre più eccitanti della Premier League. Tuttavia, sarà molto più sotto pressione per ottenere il successo al Chelsea e sarà disperato per fare un inizio vincente contro il Salisburgo”.

