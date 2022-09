Pronostici Chelsea vs. Dinamo Zagabria, scelte, come guardare, streaming: 6 settembre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Dopo un’estate di sconvolgimenti per Chelseai Blues hanno la possibilità di mettersi tutto alle spalle, a cominciare dalla prima partita della UEFA Champions League 2022-23 contro Dinamo Zagabria. Il Chelsea è stato eliminato da Real Madrid nei quarti di finale della scorsa stagione, ma non sono estranei al successo nella competizione. I due volte vincitori sono arrivati ​​anche alla finale nel 2008 e hanno potuto fare una dichiarazione enfatica sul loro status sotto la nuova proprietà con un ritorno al gioco del titolo. Tutto inizia con una resa dei conti del Gruppo E martedì, che puoi vedere quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadion Maksimir è fissato per le 12:45 ET. Caesars Sportsbook elenca il Chelsea come favorito di -220 (rischiando $ 220 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con Zagabria il +625 perdente, nelle sue ultime quote Dinamo Zagabria contro Chelsea. Un pareggio ha un prezzo di +330 e l’over/under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Zagabria vs Chelsea, Green sostiene il Chelsea a -1,25 sull’handicap asiatico con una quota di -105. Ciò significa che una scommessa vincente si verifica se il Chelsea vince con due o più gol e gli scommettitori ne vincono la metà se i Blues vincono con un solo gol. Sebbene il Chelsea abbia subito alcuni cambiamenti significativi nel roster e abbia avuto alcuni risultati incoerenti in questa stagione, i Blues hanno ancora molta potenza di fuoco a loro disposizione.

Il Chelsea ha vinto due delle ultime tre partite con un punteggio finale di 2-1 ed è stato guidato da Raheem Sterling, che ha tre gol durante quel tratto. Zagabria è stata dominante nel suo campionato di casa del SuperSport HNL, ma c’è la legittima domanda su quanto si traduca in gioco UCL, poiché il club è avanzato dalla fase a gironi solo nella prima delle nove presenze totali nella competizione. Qualcosa che dovrebbe preoccupare Zagabria è il gioco del portiere Domenico Livakovicche ha avuto un tasso di salvataggio del 25% nelle partite di qualificazione all’UCL prima del gioco del girone.

“[Zagreb] sono troppo buoni per i loro rivali nazionali: sono già ben lontani dallo Slaven Belupo, secondo in classifica, dopo aver vinto sette partite su otto finora in questa stagione”, ha detto Green a SportsLine. “Ma uno scontro con il Chelsea rappresenta un enorme passo avanti in qualità. Se i Blues riescono a mantenere Oršić tranquillo, dovrebbero vincere questo comodamente”.

