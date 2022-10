Pronostici Chelsea vs AC Milan, scelte, come guardare, live streaming: 5 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

A soli due anni dalla vittoria della Champions League nel 2020-21, il Chelsea si ritrova in fondo alla classifica del Gruppo E durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2022-23. I Blues avranno un disperato bisogno di tre punti quando mercoled√¨ ospiteranno la potenza italiana e capogruppo dell’AC Milan su Paramount+. Il Milan ha gi√† guadagnato un pareggio e una vittoria nella fase a gironi accumulando quattro punti. Sar√† solo la terza volta che questi club si incontrano nella storia della Champions League dopo aver combattuto per un paio di pareggi durante la competizione 1999-2000. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio da Stamford Bridge √® fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Chelsea-AC Milan di Caesars Sportsbook elencano il Chelsea come il favorito di -145 (rischiando $ 145 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con AC Milan +390 sfavoriti. Un pareggio ha un prezzo di +290 e l’over/under per i goal totali segnati √® 2,5. La partita di mercoled√¨ sar√† trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Chelsea vs Milan

Data Chelsea-Milan: mercoledì 5 ottobre

Chelsea vs. Milan ora: 15:00 ET

Chelsea vs Milan in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Milan-Chelsea

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoled√¨, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, √® il miglior editore di calcio di SportsLine da pi√Ļ di cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto pi√Ļ tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni pi√Ļ informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Anche Sutton √® stato al passo con le sue scelte da calcio, andando 130-95-1 nel 2022, restituendo pi√Ļ di $ 2.000 per $ 100 scommettitori.

Per Chelsea-AC Milan, Sutton sostiene entrambe le squadre a segnare con una quota di -120. Entrambe le squadre hanno pericolosi marcatori. Raheem Sterling guida il Chelsea con tre gol in EPL. √ą anche l’unico membro dei Blues ad aver trovato la rete in Champions League finora.

Il trio Olivier Giroud, Rafael Leao e Ante Rebic, nel frattempo, ha segnato almeno tre gol in Serie A italiana giocata dai rossoneri. Alexis Saelemaekers si è fatto avanti in Champions League con un paio di gol finora.

Sutton osserva che l’urgenza del Chelsea dovrebbe farli giocare con uno scopo, aiutando la loro causa quando si tratta di trovare il referto. I recenti difetti difensivi dei Blues non possono essere ignorati anche contro un Milan di grande potenza.

“I rossoneri non sono stati esclusi dallo 0-0 in casa del Sassuolo il 30 agosto, quindi entreranno a Stamford Bridge sicuri di poter trovare il fondo della rete”, ha detto Sutton a SportsLine.

