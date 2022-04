Pronostici Champions League, quote: Manchester City-Atletico Madrid, esperti divisi su Chelsea-Real Madrid

I quarti di finale di UEFA Champions League inizieranno martedì con due contendenti al titolo che giocheranno sia a Liverpool che a Manchester City. I Reds affrontano il Benfica nella loro prima partita mentre il City ospita l’Atletico Madrid. Mercoledì, sarà il Chelsea a ospitare il Real Madrid nella rivincita delle semifinali della scorsa stagione e il Bayern Monaco a Cenerentola Villarreal.

Tutte le partite sono alle 15:00 ET

Ecco i nostri pronostici per ogni partita e altro ancora:

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Benfica-Liverpool

Data: Martedì 5 aprile | Volta: 15:00 ET

Posizione: Estádio da Luz — Benfica, Portogallo

Commentatori: Pien Meulensteen e Karen Carney (reporter a margine: Guillem Balagué)

Probabilità: Benfica +675 ; Disegna +390; Liverpool -255 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: La difesa del Benfica che ha annullato l’attacco dell’Ajax è stata fondamentale nell’ultimo turno, quindi Jan Vertonghen e Nicolas Otamendi giocherà ancora una volta ruoli vitali contro artisti del calibro di Mo Salah, Sadio Mane, Diogo Jota e Luis Diaz. Curiosamente, sia Vertonghen che Otamendi hanno esperienza in Premier League mentre Diaz si è trasferito ad Anfield dall’FC Porto, quindi ci sarà molta familiarità. In aggiunta alla posta in gioco c’è il fatto che Otamendi è un’ammonizione lontano dalla squalifica per la gara di ritorno, quindi andrà sul filo del rasoio dall’inizio. — Jonathan Johnson

Molto probabilmente inviolato: Alisson Becker. Il Liverpool è probabilmente il favorito per la vittoria, quindi Alisson sarebbe la scelta più logica per la porta inviolata mentre Salah, Mane, Jota o Diaz potrebbero fare il danno. Dato che l’egiziano è stato oggetto di un piccolo esame negli ultimi tempi, questo potrebbe essere il tipo di gioco in cui fa la differenza per ricordare le sue qualità. — Jonathan Johnson

Scelta migliore in campo: Thiago Alcantara ha la capacità tecnica di dominare e dettare questo tipo di gara e sarà uno dei principali pericoli che il Benfica cercherà di neutralizzare. Tuttavia, questa è una battaglia in cui mi aspetto che riesca a vincere. — Jonathan Johnson

Pronostico partita: Benfica 0, Liverpool 1. Gli uomini di Jurgen Klopp si daranno il vantaggio dopo essere stati costretti a lavorare sodo per ottenerlo. — Jonathan Johnson

Manchester City-Atletico Madrid

Data: Martedì 5 aprile | Volta: 15:00 ET

Posizione: Etihad Stadium — Manchester, Regno Unito

Commentatori: Peter Drury e Jim Beglin (reporter a margine: Peter Schmeichel)

Probabilità: Città dell’uomo -270; Disegna +375; Atletico +800 (tramite Caesars Sportsbook)

Un incontro da guardare: Phil Foden contro Jose Maria Gimenez. Non solo è il difensore centrale chiave di Gimenez Atleti, ma questi sono due dei migliori giocatori nelle rispettive posizioni. L’uruguaiano è un carro armato nelle retrovie, ma dovrà essere super cauto nell’affrontare un Foden insidioso e veloce, sapendo che una sfida sbagliata può scavare un buco enorme. Aspettati che Gimenez sia un po’ meno aggressivo del solito e cerca di stare di fronte alla stella nascente inglese. — Ruggero Gonzalez

Molto probabilmente manterrà la porta inviolata: Ederson. Il portiere del City si sentirà bene per la porta inviolata, nonostante i quattro gol dell’Atleti sabato contro il Deportivo Alaves. L’Atleti farà pressione e mirerà a convincere il City a ribaltarlo, ma nessuna squadra al mondo passa come il City. E nessun club gestisce la pressione come loro con i loro tocchi rapidi ed efficienti. Se riescono a tenere la palla a terra ed essere intelligenti nella distribuzione, possono limitare le possibilità e ottenere una porta inviolata chiave. — Ruggero Gonzalez

La scelta del migliore in campo: Kevin De Bruyne. Il belga è il motore in mezzo, sfiora il gol su punizione e finisce per ottenere l’assist vincente su un bel pallone di Foden. — Ruggero Gonzalez

Pronostico partita: Manchester City 1, Atletico Madrid 0. Il possesso pesante del City porta a un sacco di occasioni, ma un solo gol è sufficiente mentre combattono la pressione dell’Atleti con passaggi nitidi. — Ruggero Gonzalez

Chelsea vs Real Madrid

Data: mercoledì 6 aprile | Volta: 15:00 ET

Posizione: Stamford Bridge — Londra, Regno Unito

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green (reporter a margine: Jules Breach)

Probabilità: Chelsea +108; Disegna +225; Real +280 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Karim Benzema contro i tre difensori del Chelsea. È difficile guardare a questo incontro e venire via con l’aspettativa che qualcuno avrà voce in capitolo su come andranno le cose più di Benzema. Con otto gol già in Champions League, Benzema è stato determinante nella prestazione del Real. Per quanto sia a suo agio nel scendere in profondità per orchestrare il gioco come finire in tutti i modi dall’area di rigore, Thomas Tuchel dovrà escogitare un piano per fermarlo. — Chuck Booth

Con i tre difensori attesi di Antonio Rudiger, Thiago Silva e Ceasar Azpilicueta che dovrebbero costituire i tre difensori del Chelsea, hanno qualità da mantenere con Benzema ma dovranno anche evitare di concentrarsi troppo sull’uomo pericoloso del Real Madrid, a quel punto Vinicus Junior o Rodrygo può ancora ferirli. — Chuck Booth

Più propensi a segnare un gol: Karim Benzema. Anche se è una partita in trasferta, trovo difficile scommettere che Benzema si esibisce sul grande palco, soprattutto dopo la sua tripletta con tutto in palio contro una squadra di stelle del PSG. Benzema ha anche una possibilità per la Scarpa d’Oro se il Real Madrid vuole avanzare nella competizione con otto gol nella competizione. — Chuck Booth

Scelto il migliore in campo: Thibaut Courtois. Courtois sta facendo un altro ritorno allo Stamford Bridge e sarà piuttosto impegnato a compensare la porosa difesa del Real in questa partita. Dietro Odysseas Vlachodimos, Courtois ha impedito il secondo maggior numero di gol in Champions League a 3,24 con le sue parate nei momenti importanti. Mentre vedo il Chelsea segnare nella partita, manterrà il Real in una partita da cui probabilmente non dovrebbero allontanarsi con una vittoria. — Chuck Booth

Pronostico partita: Chelsea 1, Real Madrid 2. Anche se sarà una faccenda serrata, Benzema porterà il Real Madrid oltre il traguardo nella vittoria. — Chuck Booth

Villarreal vs Bayern Monaco

Data: mercoledì 6 aprile | Volta: 15:00 ET

Posizione: Estadio de la Cerámica — Castelló, Spagna

Probabilità: Villarreal +420; Disegna +320; Bayern -165 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Robert Lewandowski contro Pau Torres. Lewandowski vive per le notti europee e i suoi 12 gol in questa stagione rendono questo incontro immediatamente intrigante. Guida anche l’UCL con 9,8 gol previsti, 17 tiri in porta ed è a pari merito per il sesto maggior numero di assist in questa stagione con tre. Ma non dormire su Torres, che ha giocato un ruolo importante negli ottavi di finale contro la Juventus per la squadra di Unai Emery, eliminando i pesi massimi della Serie A. — Francesco Porzio

Più propensi a segnare e mantenere la porta inviolata: Manuel Neuer. Il portiere tedesco ha tutte le carte in regola per aiutare la sua squadra a prendere il primo sangue in questo pareggio con la porta inviolata e prepararsi per un comodo ritorno in casa. Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime cinque partite quando ha giocato fuori casa nell’andata della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (V3 P2) – l’ultima sconfitta del genere risale all’andata della semifinale 2015-16 contro l’Atlético Madrid , quando la squadra di Pep Guardiola è stata infine eliminata per i gol in trasferta. — Francesco Porzio

Scelto il migliore in campo: Robert Lewandowski. Il suo record europeo è semplicemente incredibile. Ha segnato 12 gol in otto presenze in UEFA Champions League con il Bayern Monaco in questa stagione: solo tre giocatori ne hanno segnati di più in una singola stagione nella competizione (Lionel Messi nel 2011-12 e Cristiano Ronaldo nel 2013-14, 2015-16 e 2017-18), con uno di questi che è lo stesso Lewandowski nel 2019-20 (15). — Francesco Porzio

Pronostico partita: Villarreal 1, Bayern Monaco 2. Mi aspetto una vittoria per la squadra di strada, ma non sarà facile. Il Villarreal ha dimostrato di essere una squadra difficile da battere sotto Unai Emery. — Francesco Porzio