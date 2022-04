Pronostici Champions League, quote: il Chelsea può ribaltare la situazione al Real Madrid? Il Bayern Monaco ha bisogno di una cucina casalinga

I quarti di finale di UEFA Champions League si concludono questa settimana quando le gare di ritorno si giocheranno martedì e mercoledì, tutte cose che puoi vedere su Paramount+. La lista di martedì vedrà il Real Madrid provare a finire il Chelsea e il Liverpool fare lo stesso con il Benfica. Mercoledì, il Manchester City si dirigerà verso l’Atletico Madrid e il Bayern Monaco ospiterà il Villarreal dopo la sconfitta scioccante all’andata.

Tutte le partite sono alle 15:00 ET e puoi vedere l’azione in diretta su Paramount+. In vista di quelli che saranno un paio di giorni decisivi, i nostri esperti scelgono gli incontri da guardare, chi probabilmente segnerà e altro ancora:

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Real Madrid contro Chelsea



Data: Martedì 12 aprile | Tempo: 15:00 ET | Trasmissione in diretta: CBS e Paramount+

Posizione: Stadio Santiago Bernabéu — Madrid, Spagna

Commentatori: Peter Drury e Jim Beglin (reporter a margine: Guillem Balagué)

Probabilità: Reale +150; Pesca +250; Chelsea +175; O/U: 2,5 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: l’ala sinistra del Chelsea contro Dani Carvajal. Vorrei dire l’attaccante del Chelsea contro la difesa del Real Madrid, ma l’attacco di Thomas Tuchel arriva dalla sinistra, quindi è lì che punterò. Tuchel deve prendere una decisione tra Christian Pulisic e Timo Werner in termini di chi dovrebbe iniziare, ma se l’ala scelta può battere Carvajal per creare occasioni per Kai Havertz e Mason Mount, il Chelsea avrà buone possibilità di segnare alcuni gli obiettivi tornano in questo pareggio. — Chuck Booth

Più propensi a segnare un gol: Mason Mount. Non vedo nessuna delle due squadre prendere la porta inviolata, ma vedo Mount arrivare a referto. Affinché il Chelsea torni in gioco, i suoi giocatori chiave dovranno fare un grande passo avanti a Madrid e Mount è fondamentale come loro. Con un gol e un assist, renderà le cose molto più vicine di quanto non fossero all’andata. — Chuck Booth

Scelta Man of the Match: Reece James. Nell’età d’oro dei terzini, James brilla ancora come uno dei migliori. Pericoloso da qualsiasi punto del campo, uscirà con uno storditore che aiuta a garantire la vittoria per il Chelsea, aiutandoli anche a controllare il possesso palla sul Real Madrid. — Chuck Booth

Pronostico partita: Real Madrid 1, Chelsea 2. Il Chelsea potrebbe vincere la partita, ma non riesco a vederli in Spagna escludendo il Real Madrid dall’avanzare. Il vantaggio di due gol si rivelerà troppo da superare. — Chuck Booth

Bayern Monaco vs Bayern Monaco

Data: Martedì 12 aprile | Tempo: 15:00 ET | Trasmissione in diretta: Sommo+

Posizione: Allianz Arena — Monaco di Baviera, Germania

Probabilità: Bayern -400 Pareggio +525; Villarreal +1000; O/U: 3,5 (tramite Caesars Sportsbook)

Un incontro da guardare: Juan Foyth contro Alphonso Davies. Questa partita è stata una visione eccellente la scorsa settimana e questa volta potrebbe essere altrettanto vitale. Il canadese è tornato in azione solo di recente e il lavoro di successo dell’argentino in Spagna ha assicurato che la sua squadra fosse in grado di mantenere la porta inviolata. Anche la difesa centrale che terrà a bada artisti del calibro di Robert Lewandowski sarà estremamente influente, ma interrompergli la fornitura fa parte di quella battaglia. — Jonathan Johnson

Più propensi a segnare: Robert Lewandowski. Mi aspetto che il Bayern segni almeno una volta e che questo vada oltre i 90, quindi la superstar polacca vince quel pronostico mentre la porta inviolata più probabile arriverà da Manuel Neuer nonostante la traballante prestazione della scorsa settimana. Se il Villarreal mantiene un secondo shutout consecutivo contro i tedeschi, è finita per Julian Nagelsmann e la sua squadra. — Jonathan Johnson

La scelta del migliore in campo: Joshua Kimmich. Dato che prevedo che il Bayern alla fine andrà in semifinale, sceglierò Kimmich come principale fattore di differenza. I padroni di casa non possono permettersi di ripetere la loro prestazione in Spagna e la nazionale tedesca gioca un ruolo chiave nelle loro fortune come Lewandowski in questo tipo di partite. — Jonathan Johnson

Pronostico partita: Bayern Monaco 2, Villarreal 1 (il Bayern vincerà ai rigori). — Jonathan Johnson

Liverpool-Benfica

Data: mercoledì 13 aprile | Tempo: 15:00 ET | Trasmissione in diretta: CBS e Paramount+

Posizione: Anfield — Liverpool, Regno Unito

Commentatori: Clive Tyldesley e Rob Green (reporter a margine: Jules Breech)

Probabilità: Benfica +675 ; Disegna +390; Liverpool -255 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Virgil van Dijk contro Darwin Nunez. Sarà affascinante vedere svolgersi, dato quanto sia vitale l’hotshot dell’Uruguay per la minaccia del gol dei giganti portoghesi. L’unico modo in cui gli Eagles stanno avanzando è segnare più di una volta e la loro strada principale verso la porta sarà fortemente caratterizzata da Nunez, che delinea il lavoro che Van Dijk e la difesa del Liverpool hanno di fronte a loro. — Jonathan Johnson

Più propensi a segnare: Luis Diaz. Non mi aspetto che questo sia pieno di gol, quindi sceglierò Luis Diaz che riprende da dove aveva interrotto in Portogallo con un assist per Diogo Jota per segnare l’unico gol della partita. Alisson sarà infastidito dal ruolo di Ibrahima Konate in lui che non ha mantenuto la porta inviolata a Lisbona, ma il brasiliano dovrà probabilmente guadagnare qualche esclusione qui data l’abilità di Nunez sotto la porta. — Jonathan Johnson

Scelta migliore in campo: Thiago Alcantara. Il 31enne nazionale spagnolo, nato in Brasile, ha finalmente trovato i suoi piedi con il Liverpool e questo dovrebbe continuare con un’altra esibizione intrigante ad Anfield che lo vede orchestrare il momento decisivo della partita. — Jonathan Johnson

Pronostico partita: Liverpool 1, Benfica 0. — Jonathan Johnson

Atletico Madrid-Manchester City

Data: mercoledì 13 aprile | Tempo: 15:00 ET | Trasmissione in diretta: Sommo+

Posizione: Wanda Metropolitano — Madrid, Spagna

Commentatori: Pien Meulensteen e Karen Carney (reporter a margine: Guillem Balagué)

Probabilità: Atletico +400; Pesca +250; Città dell’uomo -130; O/U: 2,5 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: battaglia a centrocampo. È difficile scegliere quale abbinamento specifico, perché è l’intera unità che deve cambiare. L’Atletico ha segnato un raro e insignificante 0.00 xG all’andata, praticamente facendo tanto in attacco quanto me e te. Devono portare più numeri in avanti dal centrocampo, forse mettere Rodrigo de Paul un po’ più in alto, e devono essere più aggressivi in attacco. Il City, per contrastare, cercherà di tenere la palla il più a lungo possibile e di smantellare una difesa che deve essere anche un po’ più aggressiva. — Ruggero Gonazalez

Più propensi a segnare: Riyad Mahrez. Dovrebbe essere fresco perché non ha iniziato contro il Liverpool e l’Atleti ha concesso parecchi calci di punizione. Sembra proprio una partita in cui potrebbe portare a termine un calcio da fermo o dalla fascia. — Ruggero Gonazalez

Scelta migliore in campo: Rodri. Non otterrà l’onore perché non sarà una prestazione sexy, ma la sua calma sulla palla, la capacità di cambiare campo e mantenere il centrocampo in movimento saranno fondamentali. Di fronte alla sua ex squadra, non avrà bisogno di alcuna motivazione in più. — Ruggero Gonazalez

Pronostico partita: Atletico Madrid 1, Manchester City 1. La squadra di Pep Guardiola ottiene il vantaggio ed essenzialmente arriva in semifinale con solo un gol di consolazione dell’Atleti che si tiene così vicino. — Ruggero Gonazalez