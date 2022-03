Pronostici Champions League, quote: gli esperti scelgono Chelsea-Lille, Juventus favorita sul Villarreal

Quattro squadre hanno perforato i biglietti per i quarti di finale di UEFA Champions League la scorsa settimana, altre due lo hanno fatto martedì e altre due faranno lo stesso mercoledì al ritorno degli ottavi di finale. Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City sono tutti qualificati per il prossimo turno, con altri che si uniranno a loro nei prossimi giorni mentre i giganti cercano di evitare sconvolgimenti e gli sfavoriti mirano a rovinare la festa. Chelsea e Juventus cercheranno di portare a termine il lavoro in casa mercoledì e di avvicinarsi di un passo alla finale.

Ecco i nostri pronostici per ogni partita e altro ancora:

Il palinsesto di mercoledì

Juventus-Villarreal

Data: mercoledì 16 marzo | Volta: 16:00 ET | Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: Juventus -102; Pesca +235; Villarreal +300 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Álvaro Morata contro Raúl Albiol. Mentre l’attenzione era incentrata sul duello tra Pau Torres e Dušan Vlahović all’andata, i due a guardare al ritorno saranno Álvaro Morata e Raúl Albiol. Come abbiamo visto nelle ultime due settimane, i compagni di squadra di Morata dipendono dai suoi movimenti in campo e questo vale per questa partita. –Francesco Porzio

Molto probabilmente inviolato: Wojciech Szczęsny. Il portiere della Juventus esce da un grande rigore parato contro la Samp per mantenere la sua squadra nel mix di Serie A. È probabile che sia quello che non subirà gol considerando quanto è stato bravo nelle ultime partite. –Francesco Porzio

Scelta migliore in campo: Dušan Vlahović. Andrò con il serbo perché è fatto per giocare questo tipo di partite e ha già segnato all’andata, a 30 secondi dall’esordio in Champions League. –Francesco Porzio

Pronostico partita: Juventus 1, Villarreal 0. Sono sicuro che la squadra di Unai Emery non sarà un’avversaria facile per i bianconeri, che sono i favoriti e dovrebbero imporsi altrettanto in campo. –Francesco Porzio

Lille contro Chelsea

Data: mercoledì 16 marzo | Volta: 16:00 ET | Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: Lilla +320; Disegna +260; Chelsea -114 (tramite Caesars Sportsbook)

Un match da guardare: Thiago Silva contro Jonathan David. Renato Sanches che manca questo per il Lille è un duro colpo, quindi forse il match più interessante sarà il modo in cui Thiago Silva gestisce Jonathan David. La strada più probabile per il gol del LOSC sarà attraverso il canadese, mentre il Chelsea sa che non ha bisogno di segnare per avanzare. –Jonathan Johnson

Più propensi a segnare un gol: Kai Havertz. Penso che entrambe le squadre segneranno e punterebbero i miei soldi su David che colpisce la rete, ma penso anche che gli uomini di Thomas Tuchel vinceranno questo e posso vedere Kai Havertz entrare in rete per i Blues. –Jonathan Johnson

Scelta migliore in campo: N’Golo Kanté. È stato eccellente nella gara di apertura e sarà la chiave delle speranze del Chelsea nell’edizione di questa stagione, quindi aspettati un’altra masterclass dal nazionale francese in casa. –Jonathan Johnson

Pronostico partita: Lille 1, Chelsea 2. Il LOSC dovrebbe lottare in casa, ma la qualificazione per l’Europa attraverso la Ligue 1 è ora la sua priorità assoluta. Tutto ciò che possono ottenere qui è un bonus e alla fine i campioni in carica dovrebbero avere troppo per loro. –Jonathan Johnson