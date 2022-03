Pronostici Champions League femminile: il Barcellona prenderà il primo sangue contro il Real Madrid nella prima UWCL El Clasico

La UEFA Women’s Champions League 2021-22 torna questa settimana con l’andata dei quarti di finale. Otto squadre rimaste ferme mentre continua la strada verso Torino per la finale allo Juventus Stadium. Martedì il Bayern Monaco affronterà il Paris Saint-Germain e il Real Madrid ospiterà l’FC Barcelona in uno speciale incontro di El Clasico. Ancora viva nella competizione e con la possibilità di giocare la finale in casa, la Juventus ospiterà l’Olympique Lyonnais mentre l’Arsenal affronterà il Wolfsburg mercoledì.

Quattro degli otto club hanno issato il trofeo UWCL almeno una volta, con il Lione in testa con sette titoli. Juventus e Real Madrid non hanno mai raggiunto le semifinali e il PSG è ancora alla ricerca del sempre sfuggente titolo UWCL nonostante abbia raggiunto la finale nel 2015 e nel 2017. Real Madrid e FC Barcelona si incontreranno per la prima volta nei quarti di finale dell’UWCL, sarà un evento storico incontro tra le due squadre femminili dalla professionalizzazione del Real Madrid.

Con diverse squadre iconiche che si preparano per i quarti di finale dell’UWCL, diamo un’occhiata a quattro audaci pronostici tra gli otto club in vista dei big match. Ma prima, ecco come puoi guardare ogni partita:

Calendario Champions League femminile (andate)

Martedì 22 marzo

Bayern Monaco-PSG, 13:45 ET (DAZN YouTube)

Real Madrid-FC Barcelona, ​​16:00 ET (DAZN YouTube)

mercoledì 23 marzo

Juventus vs Lione, 13:45 ET (DAZN YouTube)

Arsenal-Wolfsburg, 16:00 ET (DAZN YouTube)

1. L’organizzazione del Bayern frustra il PSG

Il Bayern ospita l’andata di questo quarto di finale e il club si aspetta oltre 10.000 spettatori all’Allianz Arena. La spinta aggiuntiva di un vantaggio sul campo di casa potrebbe entrare in gioco durante questo quarto di finale poiché le due squadre sono abbastanza abbinate anche se il PSG è visto come un leggero favorito. Aspettati che Hanna Glas e Saki Kumagai mantengano le cose organizzate mentre Linda Dahlman e Sara Dabritz cercano di entrare in contatto con Lea Schuller.

2. Il Barcellona ha rovinato il grande momento del Real Madrid

Siamo appena usciti da un El Clasico tra gli uomini durante il fine settimana e ora stiamo vivendo un momento monumentale nella storia di questa rivalità. A differenza degli uomini che si sono incontrati in quattro stagioni separate, questa sarà la prima edizione UWCL di El Clasico tra le donne. Il Barcellona è campione in carica della UWCL e ha recentemente vinto il titolo spagnolo a sei partite dalla fine con una sconfitta per 5-0 sul Real Madrid il 13 marzo. Las Blancas ospiterà l’andata dei quarti di finale all’Estadio Alfredo Di Stéfano, ma il portiere Misa Rodriguez avrà le mani piene contro un attacco del Barcellona che vede protagonisti Alexis Putellas, Jenni Hermoso, Caroline Graham Hansen e Fridolina Rolfo.

3. Il potenziamento del roster del Lione assicurerà la vittoria

Il Lione sarà sul luogo della finale di questa stagione poiché la composizione della rosa potrebbe essere troppo grande da gestire per la Juventus nonostante abbia il vantaggio sul campo di casa per l’andata. La squadra italiana ha dimostrato di essere una squadra frustrante da affrontare visti i precedenti risultati contro Chelsea FC (0-0) e Wolfsburg (2-0), ma una recente ondata di giocatori per il Lione rovinerà la festa a Torino. Aspettati che Sarah Bouhaddi, Lindsey Horan, Eugénie Le Sommer, Dzsenifer Marozsán avranno ruoli importanti nella prossima partita, mentre Catarina Macario rimarrà attiva in attacco per il Lione.

3. Londra è verde neon, in realtà

Il Wolfsburg è sulla strada per affrontare l’Arsenal, ma non conosce il territorio. La loro impressionante serie UWCL include l’eliminazione del Chelsea FC, secondo classificato la scorsa stagione, e la squadra tedesca lo ha fatto con un elenco limitato che ha perso giocatori chiave per infortunio. Tornano a Londra ancora una volta come sfavoriti, ma si aspettano una partita equilibrata tra le due squadre con gli ex Gunners Jill Roord e Dominique Janssen che tirano le fila in campo contro la loro vecchia squadra.