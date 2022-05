Pronostici Cagliari-Inter, pronostici, come guardare, live streaming: 15 maggio 2022 Pronostici Serie A italiana

Inter Milan ha qualche nuovo hardware dopo aver vinto la finale di Coppa Italia, ma la sua ricerca per il titolo di Serie A continua domenica con la visita dei nerazzurri Cagliari. I nerazzurri hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, ma hanno ancora bisogno di punti per vincere AC Milan e alza lo scudetto. Gli isolani, d’altra parte, hanno solo una vittoria nelle ultime cinque partite e stanno cercando disperatamente di evitare la retrocessione contro una squadra malvagia dell’Inter. Puoi trasmettere la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d’inizio dalla Sardegna Arena in Sardegna, in Italia, è fissato per le 14:45 ET di domenica. Le ultime quote Inter-Cagliari di Caesars Sportsbook elencano l’Inter come la favorita di -265 (rischiando $ 265 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Cagliari come sfavorito di +700. Un pareggio ha un prezzo di +400 e l’over-under per i gol totali segnati è 3,5. La partita di domenica sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Cagliari-Inter

Data Inter-Cagliari: domenica 15 maggio

Inter-Cagliari ora: 14:45 ET

Inter-Cagliari in streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Cagliari-Inter

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Inter-Cagliari dell’esperto di calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Cagliari-Inter, Eimer sostiene entrambe le squadre a segnare con una vincita di -140. Mentre l’Inter è chiaramente la favorita in questa partita, l’esperto si aspetta che il Cagliari tenti di lottare per ottenere i punti possibili in classifica. Eimer vede l’attacco dell’Inter avere il sopravvento, guidato dal fuoriclasse Lautaro Martinez. Ma vede anche gli isolani lanciare tutto ciò che hanno ai visitatori.

“Il Cagliari non si fermerà domenica e dovremmo assistere a una partita estremamente aperta e veloce con gol e tiri provenienti da tutto il campo”, ha detto Eimer a SportsLine. “Sia che il Cagliari subisca 1, 2 o 3 gol, dovrà continuare l’attacco per raccogliere ogni tipo di risultato positivo contro un’Inter mostruosa”.

