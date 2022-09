Pronostici Bayern Monaco vs. Barcellona, ​​scelte, come guardare, streaming: 13 settembre 2022 Pronostico UEFA Champions League

Robert Lewandowski ha segnato 238 gol per il Bayern Monaco in Bundesliga e altri 69 per il club tedesco in otto competizioni di Champions League. Si ritrova in una situazione diversa per la prima volta in quasi un decennio come miglior attaccante dell’avversario del Gruppo C del Bayern martedì alla Paramount+, Barcellona, ​​dopo aver già segnato 10 gol per la sua nuova squadra in questa stagione. Lewandowski ha segnato due gol contro il Barcellona nel loro primo incontro nella fase a gironi dello scorso anno, ma l’allenatore Xavi spera che porti quella magia alla sua squadra mentre cerca di raccogliere la sua seconda vittoria nella fase a gironi. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Calcio d'inizio dall'Allianz Arena di Monaco, Germania è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Bayern Monaco-Barcellona di Caesars Sportsbook elencano il Bayern come il favorito di -135 (rischiando $ 135 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con il Barcellona il +310 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +325 e l'over/under per i goal totali segnati è 3,5.

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Barcellona vs Bayern Monaco, Green sta sostenendo il Bayern per vincere sulla linea dei soldi per un pagamento di -130. I bavaresi hanno mostrato la loro coesione quando hanno raggiunto il 90% dei 618 passaggi totali nella gara d’esordio del Gruppo C contro l’Inter.

Al di fuori di Lewandowski, il secondo giocatore più pericoloso per il Bayern contro il Barcellona lo scorso anno è stato il trequartista Thomas Muller. Ha segnato un gol in ciascuna delle due partite e dovrebbe cercare di farlo di nuovo, anche se ha segnato solo due gol e tre assist in 11 presenze (13 presenze) finora in questa stagione. Tuttavia, è stato ancora deciso nell’attacco del Bayern e mercoledì scorso ha segnato cinque tiri contro l’Inter.

“L’allenatore Julian Nagelsmann ha deciso di far riposare Mané, Sané, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer, Lucas Hernández e Benjamin Pavard per la partita contro lo Stoccarda nel fine settimana”. Green ha detto a SportsLine. “È probabile che la maggior parte di loro torni negli 11 titolari per affrontare il Barça e vorranno dimostrare a Lewandowski che l’erba non è necessariamente più verde nel suo nuovo club”.

