Pronostici Barcellona-Inter, scelte, come guardare, streaming: 12 ottobre 2022 Pronostico UEFA Champions League

La UEFA Champions League 2022 continua con l’FC Barcellona ospitando Inter Milan mercoledì su Paramount+. Le due squadre giocheranno nel Gruppo C insieme al Bayern Monaco e con la squadra tedesca partita alla grande, solo uno di questi due giganti europei passerà agli ottavi di finale. L’Inter è attualmente seconda in classifica con sei punti, mentre il Barcellona è terzo con tre punti. Puoi catturare tutta l’azione quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio dal Camp Nou a Barcellona, ​​in Spagna, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Barcellona-Inter di Caesars Sportsbook elencano il Barcellona come il favorito di -215 (rischiando $ 215 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con l'Inter il +550 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +360 e l'over/under per i goal è fissato a 3,5.

Come guardare Barcellona vs Inter

Data Barcellona-Inter: mercoledì 12 ottobre

Ora Barcellona-Inter: 15:00 ET

Streaming live di Barcellona-Inter: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Inter-Barcellona

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dall’esperto di calcio Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 243-225-7 in generale sulle sue scelte di calcio nel 2022, incluso uno sbalorditivo 37-20-1 sulle previsioni della Premier League per un profitto di oltre $ 1.400 per $ 100 scommettitori.

Per Barcellona vs Inter, Eimer sceglie l’FC Barcelona sulla linea del denaro combinata con meno di 4,5 goal totali per una vincita di -110. Con l’Inter che ha ottenuto una vittoria per 1-0 nell’andata, il Barcellona rischia l’eliminazione con una sconfitta mercoledì. Eimer si aspetta che i padroni di casa mettano in campo i loro migliori 11 disponibili e giochino con convinzione.

I catalani hanno subito un solo gol in otto partite della Liga in questa stagione e hanno vinto le ultime sette partite di campionato per passare in testa alla classifica. Xavi si aspetterà quella stessa solidità difensiva per fornire le basi per una partita critica di mercoledì e anche il Barcellona avrà la storia dalla sua parte.

Il Barcellona ha cinque vittorie consecutive contro l’Inter al Camp Nou e l’Inter è attualmente devastata dagli infortuni. di Romelu Lukaku lo status rimane nell’aria e il club ha avuto problemi a trovare un punteggio coerente con Lukaku che ha giocato solo in tre delle prime 12 partite in tutte le competizioni.

