Pronostici audaci sulla UEFA Champions League: Jack Grealish un eroe sconosciuto per il Man City, il Tottenham in difficoltà e altro ancora

Ci stiamo avvicinando al giro di boa della Champions League (guarda tutta l’azione su Paramount+), ecco tre partite interessanti e le battaglie tattiche che potrebbero deciderle:

Ajax-Napoli: gli italiani denunciano il problema del centrocampo

Forse la partita più intrigante di questa settimana, il Napoli si recherà ad Amsterdam con l’obiettivo di rafforzare la presa sul Gruppo A e forse anche acquisire il mantello dell’Ajax dell’anno scorso come cavallo oscuro la cui forma a inizio stagione lo fa sembrare un serio contendente per la vittoria tutto. La squadra di Luciano Spalletti è in testa alla classifica casalinga ed è stata autorevole in Champions League, schiacciando le due avversarie britanniche prima della pausa per le Nazionali.

Dopo aver perso contro il Liverpool, l’Ajax deve riportare il Napoli nel gruppo e ripristinare la sensazione che il Gruppo A sia una gara a due su tre. Questo, tuttavia, potrebbe essere un momento infausto per i campioni d’Olanda di giocare un incontro così critico. Dopo aver perso in casa dell’AZ Alkmaar prima della pausa per le Nazionali, la squadra di Alfred Schreuder è stata tenuta sabato dai Go Ahead Eagles. L’Ajax potrebbe sentirsi ferito dal fatto che aveva il 75% di possesso palla e 23 tiri, ma è stato annullato dall’unico sforzo in porta degli avversari, ma questa è l’Eredivisie. Questo tende ad essere il modo in cui le squadre più grandi perdono i loro punti.

Allo stesso modo, c’erano problemi in entrambe le recenti disavventure dell’Ajax che il Napoli cercherà di sfruttare, in particolare un canale importante emerso al centro del campo ed era vulnerabile agli avanzamenti in ritardo dei centrocampisti. È stato da lì che i Go Ahead Eagles hanno pareggiato nel fine settimana, una vulnerabilità che il centrocampista difensivo Edson Alvarez ha individuato ma si è ritrovato impotente a gestire poiché così tanti dei suoi compagni di squadra si erano impegnati in campo. Gli attaccanti ospiti si dividono, trascinando a lato i difensori centrali dell’Ajax e lo spazio lasciato libero viene riempito da Finn Stokkers.

Go Ahead Gli Eagles tagliano l’Ajax in contropiede dopo che i padroni di casa hanno esagerato Wyscout/ESPN



Nella partita precedente, l’AZ Alkmaar, ora in testa alla classifica in Olanda, aveva fatto più o meno lo stesso, superando rapidamente il centro dell’Ajax una volta che il gioco si era interrotto. Devyne Rensch ha tentato di recuperare ma aveva lasciato troppo terreno per recuperare, il suo intervento in scivolata ha solo deviato la palla per far rotolare in rete Mees De Wiit.

Questi sono rischi insiti nell’approccio tattico dell’Ajax, forse aggravati da un’estate di attività di trasferimento che significa che la squadra di Schreuder non è così esperta come quella che si è conclusa la scorsa stagione, ma vale anche la pena prenderla per consentire a questa squadra di dominare il territorio. Sono quelli che dovranno essere disposti ad affrontare contro il Napoli in una partita in cui ha bisogno della vittoria più dei suoi ospiti.

La squadra di Spalletti, intanto, non è di solito quella che gioca in contropiede, ma ha i giocatori per colpire con forza l’Ajax nel cuore del campo. Di certo, se Schreuder ha visto Andre-Frank Zambo Anguissa guidare attraverso la sala macchine del Torino, segnando una doppietta nella vittoria per 3-1 del Napoli, cercherà frettolosamente di colmare quelle lacune a centrocampo. L’ex centrocampista di Fulham e Villarreal ha fatto passi da gigante come forza progressiva da quando si è trasferito in Italia, ora entra in area di rigore più frequentemente mantenendo i suoi numeri difensivi più che rispettabili. Un giocatore di tale dinamismo potrebbe essere l’ideale per punire l’Ajax in contropiede e potrebbe essere proprio quello che fa oscillare il gioco.

Francoforte vs Spurs: le frustrazioni di Conte si accumulano contro avversari prudenti

Dopo una brutta sconfitta nel nord di Londra, la squadra di Antonio Conte affronta un’altra sfida in Germania. Francamente è uno a cui sembrano anche meno adatti del derby. Sabato, gli Spurs si sono schierati con quell’approccio familiare che adottano contro i loro avversari più grandi e migliori: inondare l’area, cavalcare la fortuna in difesa e sfruttare al meglio le opportunità sulla transizione. È, va notato, un approccio più efficace nella pratica che sulla carta e mentre potrebbe richiedere il passaggio della cruna dell’ago e la finitura, hanno Heung-min Son e Harry Kane. Questo è piuttosto il loro modus operandi.

Più impegnativi per il Tottenham sono avversari come l’Eintracht Frankfurt, quelli che non vogliono far valere la propria volontà sulla gara ma preferirebbero vedere cosa possono fare gli Spurs quando viene loro chiesto di impostare il ritmo della gara. Contro lo Sporting, la squadra di Conte ha avuto più palla nelle zone più pericolose del campo, ma ha faticato ad abbattere una ostinata squadra di casa che poi li ha colpiti con un paio di pugni in ritardo. È lecito chiedersi come sarebbero stati diversi gli eventi nella prima fase a gironi se Chancel Mbemba non fosse stato espulso per il Marsiglia; infatti gli unici due tiri che gli Spurs hanno avuto in quella partita sono stati quelli da cui ha segnato Richarlison.

I detentori dell’Europa League Eintracht Frankfurt saranno perfettamente disposti a fare in modo che il Tottenham prepari il terreno per la partita di martedì. Per gli standard senza fiato della Bundesliga, questa squadra è del tutto più cauta, classificandosi quarta dal fondo in termini di passaggi consentiti per azione difensiva (PPDA). Funziona per loro. Dopotutto, è stato il progetto che li ha portati oltre artisti del calibro di Barcellona e West Ham la scorsa stagione, quando sembravano assaporare le loro partite in trasferta, e non sono stati meno cauti all’inizio della Champions League. Infatti nelle prime due partite solo Manchester City e Chelsea hanno concesso meno tiri in porta rispetto alla squadra di Oliver Glasner.

Sebbene abbiano in media un possesso leggermente inferiore rispetto ai loro avversari in Bundesliga, si trovano all’ultimo posto della classifica in termini di tiri sulla porta di Kevin Trapp. Se il tedesco avesse iniziato la stagione risparmiando alla pari con i goal previsti (xG) che sta affrontando, la sua squadra potrebbe essere anche più alta del sesto. Metti artisti del calibro di Evan N’Dicka, Tuta e Djibril Sow davanti al tuo portiere e dovresti comunque essere abbastanza al sicuro, tutti e tre stanno facendo un sacco di intercettazioni finora in questa stagione.

Questi sono proprio il tipo di squadre che tendono a rendere la vita del Tottenham agonizzante per 90 minuti alla volta. Va notato che spesso portano a termine il lavoro – vedi le vittorie su Marsiglia e Wolverhampton Wanderers – ma qualsiasi sostenitore degli Spurs che si rechi in Germania in attesa di tre punti comodamente assicurati è probabile che subirà uno shock onnipotente.

Manchester City vs Copenaghen: Grealish brilla fuori dai riflettori

Le statistiche sui biglietti importanti potrebbero non esserci – un gol e nessun assist in sette presenze finora in questa stagione – ma, più passa il tempo, più sembra che Pep Guardiola non stesse solo dicendo qualcosa per essere gentile quando ha detto piano Non è mai stato per Jack Grealish essere giudicato in base ai contributi in goal che aveva al suo nome. C’è stata la sensazione pervasiva che l’attaccante 27enne sia stato un flop da 100 milioni di sterline da quando si è trasferito dall’Aston Villa al Manchester City ed è facile capire perché. Nelle Midlands, Grealish era il personaggio principale, una superstar che portava sulle spalle il filone della seconda città della Gran Bretagna con fascino e grazia. Ecco un giocatore che ha garantito la doppia cifra in termini di gol e assist combinati in una stagione di Premier League. Per il City sicuramente avrebbe raggiunto con facilità 10 gol e 12 assist.

Una stagione e un po’ e non si è avvicinato a quei numeri. Ma poi, ha detto Guardiola quindici giorni fa, non era questo il punto. “Non abbiamo firmato per gli incredibili gol o assist dell’Aston Villa. Era un altro motivo, e quando ha giocato lo ha fatto”. Guardare Grealish contro il Manchester United domenica è stato vedere rivendicato il suo manager. Il nazionale inglese ha concluso la partita senza gol e senza assist, ma il suo tocco è stato su molti dei momenti migliori del City. Fatto sottolineato dal resto delle sue statistiche che prevedevano il completamento di quattro passaggi in area di rigore, il trasporto di palla in area cinque volte lui stesso e la ricezione di un altro passaggio.

Prendi il secondo di Erling Haaland, per esempio. I plausi sono andati naturalmente al norvegese per il suo abile colpo di palo ea Kevin De Bruyne per il cross misurato con precisione. Pochi o nessuno ha riconosciuto come Grealish avesse forgiato lo spazio affinché il belga potesse consegnare la palla con il suo drive in campo, mettendo a segno la palla nel momento in cui Christian Eriksen si era impegnato a contrastarlo.

L’aggressiva corsa interna di Grealish trascina con sé Diogo Dalot, liberando spazio per una sovrapposizione di Sergio Gomez Wyscout/Premier League



O addirittura il terzo di Haaland, in cui Grealish ha bloccato il terzino destro dello United e lo ha trascinato all’interno del campo in modo che De Bruyne possa stendere la palla su Sergio Gomez sovrapposto, che crossa basso per offrire un altro momento da titolo per il numero 9. Grealish potrebbe anche aver tirato lui stesso il tiro e probabilmente ha segnato. Era solo che il modo migliore per la squadra era lasciare che l’avesse Haaland.

Tutti questi momenti sono andati piuttosto inosservati all’epoca e questo autore non è esente da colpe al riguardo, scartando un pezzo post partita su Grealish per celebrare l’eccellenza sempre più ridicola di Haaland. Lo stesso potrebbe accadere di nuovo quando Copenaghen arriverà all’Etihad. Haaland segnerà in base al carico di secchio e vincerà tutti i titoli dei giornali mentre Grealish si sgobba in sottofondo, perdendo le statistiche sui biglietti grandi ma rendendo la sua squadra molto migliore a prescindere.