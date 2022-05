Pronostici audaci sulla finale di Champions League: Salah si vendica del Real Madrid, il Liverpool reprime la minaccia di Vinicius Jr.

Dopo 124 partite, 379 gol e tre audaci rimonte del Real Madrid, la fine è vicina. Sabato alle 15:00 ET su Paramount+ e CBS, due dei club più prestigiosi nella storia del calcio europeo, Madrid e Liverpool, si affrontano a Parigi per determinare i vincitori della Champions League.

È uno scontro ricco di storia recente, in particolare la finale del 2018 e i quarti di finale del 2021, entrambi i quali potrebbero fornirci qualche indizio su come andranno le cose. Ecco cosa tenere d’occhio:

Konate concede ad Alexander-Arnold la licenza di brillare

Se c’è una parte del campo che promette di essere decisiva allo Stade de France, potrebbe essere il canale destro del Liverpool e qualunque spazio sia occupato da Trent Alexander-Arnold. È da quella posizione che la squadra di Jurgen Klopp ha vinto tante partite, ma non va dimenticato che ogni tanto il loro terzino destro di punta lascia dei buchi nella linea di fondo che vengono sfruttati in modo decisivo dagli avversari.

Quando queste due squadre si sono incontrate nei quarti di finale dell’anno scorso, Alexander-Arnold avrebbe potuto fare meglio su ciascuno dei tre gol dell’andata del Real Madrid, due segnati da Vinicius Junior e l’altro da un colpo di testa mal giudicato verso il suo portiere. Questo è stato forse il punto più basso che il giovane difensore ha sofferto nella sua carriera finora, una di quelle notti in cui è dolorosamente evidente a un pubblico globale che c’è un giocatore su questo campo che viene preso di mira senza rimorsi finché non crolla. La mappa dei passaggi del Real Madrid di quella notte mostra una serie di lanci lunghi mirati alla destra del Liverpool con Ferland Mendy e Vinicius costantemente sul lato ricevente.

Le cose sono cambiate nell’ultimo anno. Alexander-Arnold è migliorato come difensore individuale in questa stagione e non ci dovrebbero essere assolutamente dubbi sul fatto che le eventuali carenze che porta alla difesa del Liverpool sono più che compensate dall’impatto di distorsione del gioco che ha all’altra estremità del campo. Allo stesso modo, il Vinicius di quella notte, quello che sembrava essere il momento in cui si è annunciato sul palco principale, è stato uno spettacolo frequente nelle occasioni più importanti di questa stagione. C’è solo un giocatore che si classifica più in alto di Alexander-Arnold per occasioni create, assist attesi e assist effettivi nella Champions League di questa stagione. È il giovane attaccante contro cui verrà probabilmente confrontato sabato sera.

Ciò che potrebbe rendere la vita più facile per il Liverpool questa volta è che non sarà Nathaniel Phillips, un decente difensore centrale gettato in una fossa delle Marianne calcistiche da una serie di infortuni la scorsa stagione, sulla spalla interna di Alexander-Arnold, ma Ibrahima Konate. All’Estadio Alfredo Di Stefano Phillips è stato costretto a coprire situazioni difficili per i gol del Real Madrid, in particolare l’apertura di Vinicius su un passaggio lungo dell’impareggiabile Toni Kroos, e non ce l’ha fatta. Non ci sono garanzie che Konate sarebbe in grado di fermare problemi simili se si presentassero, ma la sua copertura negli spazi dietro il suo terzino si è distinto nelle ultime settimane.

Mentre il Chelsea cerca di sfruttare lo spazio dietro Alexander-Arnold, Konate si mette al riparo Wyscout/ITV



Nella finale di FA Cup, per esempio, ci sono stati forse una mezza dozzina di momenti come quello sopra. Alexander-Arnold aveva spinto in campo per aumentare i numeri offensivi del Liverpool e il Chelsea ha tentato di sfruttare con palle rapide sopra le righe su Christian Pulisic o Mason Mount. In teoria questa è una posizione abbastanza pericolosa per i Reds. Andrew Robertson sul lato vicino potrebbe quasi essere in grado di aiutare Virgil van Dijk contro Romelu Lukaku se fosse necessario (discutibile, lo so), ma la cavalleria potrebbe non arrivare in tempo.

Konate sembra capirlo. Non si è impegnato in nessuna mossa avventata nel tentativo di fermare la mossa lì e poi; il posizionamento del suo corpo è perfetto per la situazione, incoraggiando Mount a puntare in basso verso la linea di fondo, ma tenendosi abbastanza vicino da poter intervenire se il suo avversario cerca di spingere la palla in avanti. Allo stesso modo, il passaggio a Lukaku non emerge mai come un’opzione. Alla fine quello che sembra un momento pericoloso diventa presto nulla.

Konate mantiene la sua posizione in una posizione abbastanza forte da reprimere l’attacco del Chelsea Wyscout/ITV



Il 22enne non è impeccabile in questo senso; ci sono stati momenti in cui Raul Jimenez gli ha dato difficoltà nell’ultima giornata della stagione di Premier League. Sarebbe davvero una previsione audace presumere che possa rinchiudere Vinicius ogni volta che si allontana da Alexander-Arnold. Ma poi non si tratta proprio di questo per il Liverpool. La loro priorità non sarà bloccare il fianco destro in modo difensivo, ma assicurarsi che sia ben protetto abbastanza che uno dei migliori registi del calcio mondiale può concentrarsi su ciò che sa fare meglio in attacco. Se Konate parte, non necessariamente garantito quando Joel Matip è l’alternativa, ma comunque lo scenario più probabile, allora Jurgen Klopp potrebbe sentire che il suo punto debole è sufficientemente ben protetto.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.



I palloni lunghi di Madrid non funzionano altrettanto bene

Anche se sembra certamente che l’ultimo pareggio di Champions League tra questi due contenga alcuni indizi su ciò che accadrà a Parigi, ci sono alcuni avvertimenti in merito. Per prima cosa, la difesa del Liverpool avrà un aspetto radicalmente diverso, ma, ovviamente, c’è anche un allenatore diverso nella panchina del Madrid. In che misura Carlo Ancelotti cercherà di replicare ciò che la sua squadra ha fatto così bene sotto Zinedine Zidane? È difficile da sapere, ma una cosa di cui possiamo essere certi è che il veterano italiano è così libero dall’ego che non si arrabbierà istintivamente all’idea di ripetere semplicemente ciò che ha funzionato l’ultima volta.

Pertanto, cerca una ripresa dei devastanti lanci lunghi che il Real Madrid ha usato per scatenare le sue ali nei quarti della scorsa stagione. Quei due giochi hanno visto Le merengue tentano una percentuale maggiore di passaggi lunghi rispetto a qualsiasi altra partita giocata nelle ultime due stagioni di Champions League, il 15,5% all’andata (quando erano al massimo) e il 18% al ritorno. Quella seconda cifra è quasi il doppio della media di questa squadra nelle partite europee nel 2020-21 e nel 2021-222.

Potrebbero benissimo mettere in atto questo approccio capovolgendo il loro centrocampo come hanno fatto un anno fa. Per Zidane, il ritiro di Luka Modric e Toni Kroos mentre Casemiro si spingeva in avanti presentava due vantaggi. Prima di tutto, quando è arrivata la stampa del Liverpool, ha aiutato ad avere i suoi due giocatori tecnicamente più sicuri più vicini alla zona di pericolo, pronti a togliere i passaggi dalla loro difesa o a mischiare lontano da un avversario.

Tuttavia, questo era più un vantaggio teorico che pratico. La pressione non è mai arrivata davvero su Kroos e Modric, che invece potevano prendere fiato e pingare passaggi come questi ai loro terzini.

Dopo l’interazione con Casemiro e Modric, Kroos lascia cadere Lucas Vazquez Wyscout/Sky Sport



Con Casemiro molto avanzato, Modric spara un passaggio a Ferland Mendy sovrapposto Wyscout/Sky Sport



Nell’aprile 2021 il Liverpool funzionava a vuoto, fisicamente e mentalmente, e lottava per attuare i principi di base che Klopp aveva inculcato in loro negli anni precedenti. Prendi quella seconda immagine, non è solo che Modric ha il tempo di scegliere un passaggio. Sadio Mane e Mohamed Salah tendono ad essere estremamente efficaci nel fare i loro giri di pressing in modo tale da bloccare l’out-ball all’esterno del lato vicino, ma qui il primo lascia il passaggio della valvola di sfogo alla destra di Modric spalancata.

Questo era proprio nel mezzo di quella che era una profonda pausa di forma per Mane, inspiegabile anche per lui. Nel frattempo in questa partita Naby Keita, spesso la valvola di pressione più efficace del Liverpool da centrocampo, ha lottato così tanto che non ha nemmeno raggiunto il fischio dell’intervallo. Era il tipo di prestazione che sembrava segnare il destino della carriera del guineano ad Anfield. Ma da allora ha risposto con una campagna 2021-22 notevolmente migliorata in cui ha una media di quasi due pressioni in più di successo ogni 90 minuti, aprendo la strada nella squadra di Klopp in quella categoria. Nel frattempo Mane è passato dalla panchina del Liverpool a essere etichettato come un favorito del Pallone d’Oro. La macchina ha inserito la marcia. Questi giocatori sono tornati al meglio e molti di loro hanno un punto da dimostrare.

Salah si vendica

Questa rubrica non ama altro che pontificare sugli aggiustamenti tattici o tuffarsi nelle erbacce degli obiettivi previsti. Ma diamine, a volte devi solo guardare un gioco e dire “sì, sarà pronto per questo”. Salah contro il Real Madrid? Questo è uno di sicuro.

Per coloro che non sono a conoscenza delle circostanze che hanno portato all’ostilità tra Salah e il club di maggior successo d’Europa, è sufficiente tornare indietro di quattro anni alla finale di Champions League a Kiev. Un lancio a centrocampo di Alexander-Arnold per inseguire il compagno di squadra e per un attimo sembra che Salah sia lontano da Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid non gli avrebbe permesso di scappare così facilmente, bloccando il braccio attorno al suo avversario e facendolo cadere a terra.

Salah colpisce il mazzo e anche Ramos, il braccio destro dell’attaccante del Liverpool infilato nella sua sinistra. Non sarebbe mai stato in grado di continuare. Con meno di mezz’ora di gioco, il miglior attaccante di Klopp è stato costretto ad uscire con le lacrime agli occhi. Non sarebbe tornato e anche se si sarebbe fatto strada attraverso il dolore per giocare ai Mondiali di quell’estate, era l’ombra di se stesso. Non c’è da stupirsi che abbia definito questo gioco una “missione di vendetta” ai premi della Football Writers’ Association. Lui e i suoi compagni di squadra del Liverpool “hanno un conto da regolare”.

Ci si potrebbe chiedere se Salah sia nello stato giusto per farlo. Dopo che tutte le ultime settimane non sono state gentili con l’egiziano, il suo gol in ritardo contro i Wolves nel fine settimana è solo la quarta volta che ha trovato la rete in 19 partite dalla finale della Coppa EFL. Da quando è tornato di corsa dalla Coppa d’Africa – quattro giorni dopo aver perso la finale è uscito dalla panchina per il Liverpool contro Burnley – l’uscita si è esaurita.

I numeri sottostanti, tuttavia, sono invariati. In effetti, i suoi gol previsti senza rigore (xG) per 90 minuti di Premier League e del calcio europeo sono effettivamente aumentati da quando è tornato nella mischia a febbraio, da 0,63 a 0,66. I suoi assist previsti sono saliti alle stelle da 0,17 a 0,3. È solo che la palla non sta andando in rete in questo momento, i suoi goal di tiro aggiunti (una metrica che valuta la precisione con cui un giocatore ha colpito il bersaglio) passando da 3,2 a -4,2.

Quest’ultimo numero indica un crollo finale senza davvero indovinarne la causa principale. Per quello si potrebbe trovare una varietà di spiegazioni, alcune convincenti (più a lungo va la siccità, più Salah diventa determinato a porvi fine, costringendolo a cogliere le possibilità che di solito seppellisce), altre meno (ma che dire se i fantasmi hanno preso i suoi poteri di tiro?). L’unica cosa che possiamo sapere per certo con crolli come questo è che tendono a finire.

Non c’è motivo di panico in questa serie di vittorie consecutive sotto porta. Guarda Salah e sembra solo un po’ sfinito, non è una grande sorpresa dato il suo carico di partite. La finale di Champions League sarà la sua 60esima partita per club e nazionale in questa stagione e le sue due pause più lunghe del 2022 finora hanno comportato un viaggio in Egitto per prepararsi a partite internazionali importanti. Ha solo bisogno di tempo per riprendersi; come sabato avrà giocato poco più di mezz’ora di calcio competitivo in quindici giorni. In tutto quel tempo avrà sicuramente avuto in mente il Real Madrid e la sua vendetta.