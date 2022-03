Pronostici audaci sulla Champions League: il Manchester United spreca le sue possibilità nonostante gli errori dell’Atletico Madrid

Gli ottavi di finale di Champions League si concludono questa settimana su Paramount+ con quattro partite in calendario. Tra le turbolenze fuori campo che li stanno travolgendo, il Chelsea si recherà a Lille mercoledì, ma prima c’è forse il pareggio più emozionante rimasto da completare quando il Manchester United ospiterà l’Atletico Madrid. Ecco cosa cercare in quei giochi:

Il palinsesto di martedì

Il palinsesto di mercoledì

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

1. Christian Pulisic ha un’altra possibilità di brillare per il Chelsea

Non sorprende che l’attenzione sia stata concentrata altre faccende a Stamford Bridge negli ultimi tempi, ma le ultime settimane hanno visto Christian Pulisic uscire dalle periferie della squadra per svolgere un ruolo sempre più importante nei piani tattici di Thomas Tuchel. Dopo una stagione segnata da infortuni, COVID-19 e stint come terzino, l’americano ha finalmente la possibilità di mostrare cosa può fare nelle sue migliori posizioni. Non è che il 23enne sia entrato nel territorio del nome sul foglio della squadra, semmai pensa di iniziare contro il Lille perché è una buona scelta accanto a quelli su cui Tuchel costruirà la sua squadra. Ma sta ancora ottenendo un tempo di gioco costante dove lo vuole per la prima volta in tutta la stagione.

Per la maggior parte, la recente ascesa di Pulisic non è particolarmente una storia su di lui. È invece un personaggio di supporto, attraverso il cui obiettivo possiamo vedere il declino di Romelu Lukaku e l’ascesa di Kai Havertz. Prendi quella famigerata partita contro il Crystal Palace in cui il belga ha stabilito un nuovo record di Premier League per il minor numero di tocchi in 90 minuti. Lukaku è stato spinto in un ruolo che il Chelsea aveva bisogno che lui interpretasse – l’uomo bersaglio centravanti attorno al quale gli altri potevano correre – e si è rivelato un adattamento non meno imbarazzante di questo passaggio a Pulisic.

Lukaku passa la palla a Pulisic nella vittoria per 1-0 del Chelsea sul Crystal Palace Rete USA



Entra Havertz, a suo agio come fulcro attorno al quale il Chelsea costruisce i suoi attacchi. Ha la tendenza a scendere in profondità, anche se ha dimostrato contro il Newcastle di essere ugualmente letale in svantaggio. Mason Mount tende anche ad andare verso la palla. Con quei due, gli antipasti naturali, Tuchel ha bisogno di qualcuno che vada oltre. Questo è un ruolo a cui Pulisic è l’ideale. Anche Timo Werner lo è, ma i suoi travagli sotto porta sono diventati quasi inguardabili per il suo allenatore, che non ha potuto nascondere la sua frustrazione domenica quando il numero 11 oscillava tra bandiere di fuorigioco e occasioni mancate quando era in-gioco.

Potrebbe essere stato buttato fuori solo negli ultimi minuti quando il Chelsea ha inseguito il pareggio, ma il caso di Pulisic per i minuti regolari è stato rafforzato dalla prestazione di Werner domenica tanto quanto dalle prestazioni dello stesso americano. Pulisic sembra entrare nel suo stesso gioco al fianco di Havertz in un modo in cui non fa quando è Lukaku a guidare la linea, la sua recente impressionante esibizione nella finale della Coppa EFL è la migliore prova finora di ciò che porta quando ha giocato con il tedesco.

Campioni di piccole dimensioni possono confondere l’acqua quando si valutano i dati durante la stagione finora, ma allo stesso modo, non è troppo difficile trarre una conclusione da quanto segue. Nelle cinque partite di Premier League di questa stagione in cui Pulisic ha condiviso il campo esclusivamente con Lukaku, ha segnato un tiro in porta, e anche quella è una definizione generosa di un colpo di testa dell’ultimo respiro che non si è avvicinato affatto alla porta del West Ham. In quattro partite con l’Havertz ha effettuato cinque tiri, segnando due volte. Quando Pulisic ha giocato con il primo, si è spesso ritrovato deviato sulla fascia destra. Accoppia l’americano con Havertz e Tuchel si sente in grado di mettere il primo nei punti dove è più efficace, l’interno canale sinistro.

Come quasi tutti gli altri giocatori della squadra, Pulisic potrebbe non essere al meglio mercoledì sera se quel ruolo gli richiede di giocare senza Reece James e Marcos Alonso. La presenza del primo permette al Chelsea di giocare con il sistema di terzino che allarga il campo in attacco, aprendo le corsie per i tre di testa all’attacco. Prendi quelle strade per segnare lontano da Pulisic e potrebbe essere una notte frustrante per lui, ma almeno con Havertz nella squadra al suo fianco, sa di avere un attaccante con cui clicca.

2. L’Atletico Madrid apre le porte allo United…

In apparenza, tutto sembra piuttosto roseo all’Atletico Madrid da quel pareggio per 1-1 in gran parte impressionante contro un terribile Manchester United. Quella è stata una partita in cui la squadra di Diego Simeone ha messo alle strette l’avversario ma non è riuscita a sferrare il colpo decisivo. Tre partite da allora hanno portato tre vittorie e un posto tra le prime quattro; questa non è stata per secoli una difesa del titolo della Liga, ma se finisce con l’Atleti al sicuro nei posti della Champions League, allora è la missione compiuta.

“La cosa più importante stasera è il risultato”, ha detto Simeone dopo la vittoria per 2-1 di sabato sul Cadice. “C’è sempre meno tempo rimasto nella stagione ed è importante vincere queste partite”. Ovviamente ha ragione, ma un allenatore tende a non fare questi commenti dopo che le loro squadre hanno messo in scena spettacoli emozionanti che si sono conclusi con vittorie convincenti. Quando hai vinto contro il run of play, è allora che si tratta solo dei risultati.

Di recente, forse è stata una melodia fin troppo familiare per l’Atletico. I punti vengono raccolti tre alla volta e questo conta moltissimo. Allo stesso modo, c’è ancora molto lavoro da fare per mettere a punto una difesa che potrebbe lasciare la porta aperta al Manchester United. In effetti, la squadra di Ralf Rangnick è l’unica Los Rojiblancos’ ultime cinque avversarie a non raggiungere la doppia cifra per i tiri, tutte in partite in cui hanno avuto molto meno possesso per creare le proprie occasioni. In termini di goal previsti (xG), Cadiz ha avuto comodamente le migliori opportunità, il Celta Vigo ha avuto leggermente la meglio sulla partita e anche una squadra del Real Betis in difficoltà ha avuto un profilo di tiro decente.

Gli ultimi anni hanno visto un costante declino nel numero difensivo sottostante di questa squadra, il cui fondamento era un tempo la sua formidabile retroguardia. Questa squadra può ancora restringere il campo – e nel corso di questa stagione della Liga, sta concedendo meno tiri a partita rispetto a tutti gli ultimi cinque anni – ma l’aura sembra essere svanita. L’Atletico sembra sentire quella verità tanto quanto i suoi avversari. Senza Koke in campo (ha giocato 45 minuti contro il Cadiz ma potrebbe non essere a pieno regime contro lo United), gli avversari trovano molto più facile entrare in area di rigore, con una media del 10% in più di tocchi a partita in quell’area del campo.

Nel frattempo, l’approccio dell’Atletico alla difesa dei cross e delle consegne in area è tutt’altro che convincente, come dimostra quella vittoria di misura sul Cadice. Alvaro Negredo ha ottenuto il suo obiettivo quando ha trovato un abisso tra Jose Maria Gimenez e Renan Lodi. Potrebbe anche aver segnato da un tiro lungo che un Antoine Griezmann in preda al panico ha colpito di testa in aria mentre Stefan Savic si affrettava ad affrontare il pericolo. Victor Chust e Anthony Lozano hanno entrambi avuto occasioni che derivavano in gran parte dall’incapacità degli avversari di organizzarsi per cross e palloni morti.

Negredo di testa nel pareggio del Cadice contro l’Atletico Madrid Sport 3



Anche la partita di venerdì non è stata un’aberrazione. L’Atleti ha subito sette gol su cross nella Liga in questa stagione, solo uno in meno del peggior bottino degli ultimi cinque anni, e ha avuto ogni sorta di difficoltà nella fase a gironi, dove Junior Messias ha sfruttato quella stessa partita tra Lodi e Gimenez che Negredo ha fatto qualche giorno fa. Se riesci a fare bene i tuoi cross, allora ci sono possibilità da guadagnare contro l’Atletico.

3. … ma i Red Devils non possono sfruttare le loro possibilità

Tutto ciò che serve, quindi, è un avversario per mettere a segno i suoi cross. È un sollievo per l’Atletico che affronterà una squadra che ha segnato il suo secondo gol in Premier League su cross in questa stagione lo scorso fine settimana, partendo con un gol di ritorno dalle consegne aeree che è ancora il peggiore nella massima serie inglese. Entrambi questi gol sono stati calci d’angolo, entrambi sono arrivati ​​nell’ultimo mese, ma un ritorno di due da 177 dovrebbe offrire un po’ di conforto a Jan Oblak e compagnia.

Per la maggior parte di questa stagione, la questione è stata chiara: lo United ha lottato per raggiungere i propri obiettivi. Da quelle numerose consegne, Harry Maguire, che il mese scorso ha segnato il suo primo gol su corner contro il Leeds, ha realizzato sette tiri. Cristiano Ronaldo ne ha avuti tre. Non è che non siano presi di mira – la maggior parte dei calci piazzati di successo dello United va a quei due oa Raphael Varane – ma che le consegne sono piuttosto deludenti.

Per la maggior parte, questo è particolarmente vero per Alex Telles, anche se ha assistito Ronaldo nel fine settimana (anche se era un gol basato tanto sulla volontà dell’attaccante di vincere la palla e segnare la sua tripletta quanto lo era la consegna) . Il brasiliano completa il 23,1 per cento dei suoi cross da corner, il giocatore medio della Premier League è al 28,2 per cento. Potrebbe non essere di buon auspicio per lo United che Luke Shaw, uno degli altri loro calciatori regolari, sia un dubbio di forma fisica mentre Bruno Fernandes, così povero all’andata, è appena tornato ad allenarsi dopo una battaglia con COVID.

Naturalmente, non si tratta solo di consegna. Quando lo United tira dai cross, lo fa male. Tra le squadre della Premier League, si classificano all’ultimo posto in termini di goal di tiro aggiunti (una metrica che confronta xG post-tiro e pre-tiro) dai cross. In effetti, invece di aggiungere xG dai tiri dei loro cross, i Red Devils sono in realtà 4,64 xG peggio della squadra media. Il capo degli attaccanti è Ronaldo, terzo dall’ultimo in classifica, dietro a Shane Duffy e Chris Wood. I suoi 21 tiri su cross hanno portato lo United a un gol e sono stati aggiunti -1,18 gol da tiro.

Potrebbe sembrare strano per un giocatore che è probabilmente la più grande minaccia aerea della sua generazione. Ma, ovviamente, le difese avversarie lo sanno e non avranno paura di raddoppiarlo o triplicarlo quando la palla entra in area. Non meno pertinente, Ronaldo è ben consapevole della sua grandezza. Forse è per questo che posizioni come questa finiscono in tiri ambiziosi che hanno poche possibilità preziose di finire con la palla in rete. In alternativa, è possibile che Ronaldo stia puntando, anche se inutilmente, su palloni che i giocatori minori non farebbero, ma che riporta lo United al problema precedente, l’imprecisione di quelle consegne.

Ronaldo si prepara a un’ambiziosa rovesciata contro l’Arsenal Premier Sport



Ovviamente, l’Atletico sa meglio di chiunque altro che le metriche sottostanti di Ronaldo possono contare molto poco quando si trova contro di loro. In effetti, sono ben consapevoli che tentativi di tiro spettacolari come quello sopra a volte arrivano quando si staccano dagli stivali di questo particolare giocatore. Ma in questo momento, il giocatore che non si vede da nessuna parte in una partita e un eroe della tripletta la prossima potrebbe non essere nel tipo di forma coerente che può punire difetti come quelli dell’Atleti.