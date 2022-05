Pronostici audaci Real Madrid-Manchester City Champions League: la squadra di Pep Guardiola rallenta Karim Benzema

Il traguardo è in vista. In UEFA Champions League, Europa League e Conference League (cattura tutta l’azione su CBS e Paramount+) un posto in una finale importante è a soli 90 minuti di distanza. Il Villarreal ha giocato un primo tempo strepitoso, segnando due gol sul Liverpool, prima che gli uomini di Jurgen Klopp tornassero con tre nel secondo tempo. Ora, diamo uno sguardo al Real Madrid-Manchester City prima di tuffarci in Europa League.

Real Madrid vs Manchester City: i terzini reprimono il caos



Era curioso che all’indomani della vittoria per 4-3 all’andata del Manchester City, Ruben Dias stesse promettendo quella che equivaleva a una squadra pazza per uno stadio pazzesco e un’occasione pazza. Se la sanità mentale avesse prevalso in un pareggio a eliminazione diretta di Champions League che avesse coinvolto il Real Madrid in questa stagione, sarebbe stato fuori competizione. Tutti tra Paris Saint-Germain, Chelsea e persino un City vittorioso sono rimasti sconcertati dal modo in cui il punteggio appare esattamente come appare al fischio finale.

Durante le fasi a eliminazione diretta di questa competizione, il Real Madrid ha consentito il maggior numero di xG, ha la terza peggiore differenza di xG e la sesta peggiore differenza di xG a partita. Hanno anche Karim Benzema. È questa squadra scritta in grande. Anche quando stanno lottando, il miglior giocatore del mondo produce un momento di magia per dare una svolta al gioco. Amano i giochi che si allungano e giocano come la versione apicale della squadra di maggior successo d’Europa quando c’è il caos nell’aria. Martedì scorso gli ospiti non hanno avuto risposta per il possesso sostenuto del City, ma hanno messo Fernandinho davanti a Vinicius Junior e hanno potuto trovare un momento devastante.

Pep Guardiola si scervella nella ricerca del controllo. È in questi momenti che può essere colpevole di complicare eccessivamente le cose, ma in questa occasione sembra esserci una soluzione semplice davanti a lui. Anche se Kyle Walker potrebbe essere fuori per la stagione, il suo corpo di terzini dovrebbe essere notevolmente rafforzato dal ritorno di Joao Cancelo dalla squalifica all’andata. Ci sono pochi giocatori altrettanto capaci di far funzionare la macchina City. Solo Rodri e Aymeric Laporte ricevono più passaggi ogni 90 minuti del terzino portoghese, quei due e John Stones sono anche gli unici giocatori a portare la palla più in là di Cancelo.

Con il 27enne nella squadra, presumibilmente terzino destro con Oleksandr Zinchenko (anche se è impossibile escludere una palla curva nella formazione di Guardiola come, ad esempio, Nathan Ake come terzino sinistro) sull’altra fascia dopo un’impressionante prestazione all’andata, il City farà essere in grado di affermarsi davvero sul Santiago Bernabeu, di controllare il possesso per lunghi periodi prima di applicare il tocco finale. Il Madrid potrebbe semplicemente permettergli di farlo. Secondo Wyscout, la squadra di Carlo Ancelotti consente agli avversari di effettuare una media di 14,2 passaggi per azione difensiva, uno dei conteggi più alti della competizione e molto più del City. Cancelo alla deriva a centrocampo darà anche alla sua squadra la superiorità a centrocampo per superare un Real Madrid che potrebbe non essere così debole nel proteggere i quattro difensori ora con un sano Casemiro che torna nel ruolo di ancoraggio piuttosto che Toni Kroos. Sul lato opposto Zinchenko può fare più o meno lo stesso. Anche se ciò rischia di dare spazio a Vinicius per attaccare in contropiede, il City ha dimostrato negli ultimi anni di avere le qualità difensive per contrastarlo, in particolare se Ruben Dias è in campo.

Se il City vincerà questo pareggio, non lo farà abbracciando il caos, ma giocando alle sue condizioni, qualcosa che chiaramente hanno le qualità per fare. Cancelo renderà loro più facile esprimerlo.

Eintracht Francoforte-West Ham: calci piazzati annullano la squadra di Moyes

Sull’Europa League, dove il suggerimento della scorsa settimana I club inglesi stanno per spazzare via il tabellone in ogni competizione sembra più che un po’ rischioso. Il West Ham ha avuto la possibilità di battere l’andata della semifinale contro l’Eintracht Frankfurt, ma si è recato in Germania per 2-1 con molto lavoro da fare. È stato notevole all’indomani di quella partita che David Moyes si è lamentato “il peggio [set pieces] per due anni”, un ritornello a cui sarebbe tornato quando Rob Holding e Gabriel hanno segnato palloni morti per far vincere all’Arsenal la vittoria per 2-1 allo stadio di Londra domenica.

Non sorprende che Moyes attribuisca un tale valore ai calci piazzati. Il West Ham li sta devastando. Nove dei loro assist in Premier League sono arrivati ​​da palle inattive, la maggior parte nella massima serie insieme al Manchester City. Ne hanno quattro in Europa League. Nessun’altra squadra ne ha segnati più di due. Potrebbe essere dove vincono il pareggio.

Potrebbe anche essere dove lo perdono. L’Eintracht Francoforte è una delle migliori squadre tedesche su calci piazzati con sette gol segnati ed è da notare che il West Ham non è proprio la stessa forza difensiva su palle inattive che sono in termini offensivi. La squadra di Moyes ha subito 10 gol di questo tipo in Premier League in questa stagione, saldamente in mezzo al gruppo, di cui quattro dall’inizio di aprile. Non a caso questo ha coinciso con il periodo in cui gli Hammers sono stati costretti a tagliare e cambiare linea di fondo al volo grazie a una miriade di infortuni. La doppietta di domenica è stata assegnata al West Ham che ha sacrificato una certa altezza nella selezione della squadra, ma il secondo gol dell’Arsenal è stato un gol piuttosto familiare per questa squadra da subire.

Martinelli corre a prendere la seconda palla da un angolo dell’Arsenal che il West Ham ha respinto Wyscout/Sky Sport



Non è tanto la consegna iniziale nell’area che hanno avuto problemi, ma la vittoria della seconda palla. La palla di Bukayo Saka viene respinta ma non c’è nessuno con la maglia del West Ham a disposizione per rivendicare il possesso mentre la palla rimbalza all’interno dell’area. Gabriel Martinelli ha il tempo di fare un tocco, tirare fuori la palla da sotto i suoi piedi e agganciare una consegna sul secondo palo per Gabriel che va di testa in dentro.

Lo stesso è successo quando Mason Holgate ha segnato per l’Everton il mese scorso. In questa occasione, il West Ham ha giocatori in grado di conquistare il pallone quando Lukasz Fabianski lo colpisce in aria, ma Said Benrahma non fa altro che guardare la palla rimbalzare (come nel caso della porta dell’Arsenal) mentre Pablo Fornals ha poche possibilità preziose di vincere un 50:50 contro Michael Keane. Holgate alla fine colpisce la palla al volo con pochissima pressione, la palla si sposta attraverso i corpi e finisce in rete.

Il West Ham non riesce a respingere la palla sotto la pressione dell’Everton, che alla fine segnerà nel caos Wyscout/Sky Sports



Forse la spiegazione per la recente serie di lotte su calcio piazzato del West Ham in difesa non è altro che il diffidente sforzo di Benrahma nel liberarsi della palla, anche se avrebbe dovuto essere evidente abbastanza a lungo ora che non è abbastanza affidabile fuori palla per potersi fidare di lui. un tale ruolo. Va anche notato che senza Benrahma a lato tutti e tre gli angoli che Filip Kostic ha preso per il Francoforte sono stati cancellati solo per un altro giocatore in bianco.

Potrebbe essere solo che al Waldstadion Craig Dawson ripeta le sue recenti gesta eroiche da palle inattive, che Tomas Soucek salga ancora una volta più in alto o Michail Antonio si imponga sui difensori centrali del Francoforte. Ma se il West Ham non riesce a migliorare il proprio lavoro nel vincere i secondi palloni su calci piazzati difensivi, potrebbe trovare che questo particolare passaggio di gioco sia causa di avversità quanto di opportunità.

La tattica di andata del Villarreal è stata oggetto di un certo grado di costernazione nei media britannici dopo la sconfitta per 2-0 della scorsa settimana ad Anfield. Al che Unai Emery potrebbe ragionevolmente chiedere: “Che cosa volevi di più da me?” Senza alcuno sforzo di immaginazione hanno eseguito alla perfezione il loro marchio conservatore di calcio a eliminazione diretta, ma è almeno vero che hanno fatto lavorare il Liverpool per la vittoria. Come ha detto Jurgen Klopp dopo la partita, “Era la sfida – penso com’è per tutti gli esseri umani – provi e fallisci, provi e fallisci e provi e fallisci e ad un certo punto pensi, ‘Dai, non è più il mio giorno!'”

Anche se il Villarreal se l’era portato addosso con la sua cautela, ha dovuto anche fare i conti con una buona fetta di sfortuna. Proprio nel momento in cui il Liverpool sembrava essere frustrato, una palla incrociata si è alzata dalla gamba sinistra tesa di Pervis Estupinan, superando il portiere Geronimo Rulli e portandola in rete. Un errore, una deviazione anormale o il momento di bruciante qualità che ha portato a Sadio Mane il secondo gol della sua squadra subito dopo potrebbe benissimo essere arrivato comunque, questa è la natura di inondare la propria area di difensori, ma a un certo punto quando sei così sconfitto tu devi scegliere il tuo veleno.

Dopotutto, il Villarreal è una squadra che paga la propria rosa solo leggermente di più di quanto il Liverpool abbia dato al Porto per Luis Diaz a gennaio. Il loro salario è saldamente a metà classifica della Liga mentre i loro avversari sono uno dei maggiori spendaccioni in una competizione molto più ricca. La disparità che Anfield ha visto in campo è solo rappresentativa di quella fuori. In effetti, si potrebbe obiettare che trascinando la squadra di Klopp in una partita così complicata per un’ora il Villarreal ha ottenuto più di quanto ci si dovrebbe ragionevolmente aspettare da una squadra dei loro mezzi. Anche se ai quarti di finale contro il Bayern Monaco avresti potuto obiettare lo stesso, e in quel caso la squadra di Emery ha ottenuto un risultato meritato.

Tuttavia, Emery voleva di più e sa che la sua squadra dovrà adattare il proprio approccio per la gara di ritorno. Questa potrebbe essere la loro rovina anche se i tifosi di casa a El Madrigal eguagliano il fervore con cui i tifosi ospiti hanno sostenuto la loro squadra ad Anfield. Questa è una squadra che sembrava a disagio nell’inseguire il comando ad Alaves questo fine settimana. Il Villarreal dovrà attaccare, lasciando dietro di sé quel tipo di spazi sulle fasce che il Liverpool aveva già individuato come un punto debole.

Alexander-Arnold riesce a togliere la maggior parte del Villarreal dal gioco con un passaggio a Luis Diaz ad Anfield. Quanto potrebbe essere più facile per lui se i suoi avversari si impegnassero in campo? Wyscout/BT Sport



I rapidi cambi di gioco e le palle lungo la linea di Trent Alexander-Arnold sono stati una caratteristica fondamentale del successo all’andata dei Reds, quanto più successo potrebbero avere se non dovesse infilare l’ago tra un terzino e l’ala nominale che è appostato qualche metro davanti a lui. Lo stesso sarebbe vero per Thiago; se il gioco è più interrotto nella gara di ritorno potrà giocare più passaggi che spingono il tempo. Spingendosi in avanti ad Alaves, il Villarreal ha subito cinque perdite di possesso che hanno portato ai tiri dell’avversario, solo leggermente in meno rispetto alla partita del Liverpool dove non avevano nemmeno il 30 percento della palla.

Il Villarreal non è una squadra che regge bene la pressione di essere in svantaggio, anzi nelle 20 partite di Liga e Champions League in cui ha perso in questa stagione il suo record è di una vittoria, sei pareggi e 13 sconfitte. In quelle partite la loro differenza reti prevista (xG) è appena superiore a uno dopo essere andata in svantaggio. Nel campione più piccolo delle partite europee è 0,02 e non avevano mai affrontato una squadra come il Liverpool prima della scorsa settimana. La partita di martedì potrebbe alla fine dimostrare che tutto ciò che avrebbero realisticamente sperato nell’andata era mantenere il punteggio basso.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.