Pronostici audaci della Champions League: Pep Guardiola mantiene le cose semplici per il Man City; Il Liverpool si fa carico del pareggio

Cinque partite tra i quarti di finale di Champions League e la gloria continentale. Ecco a cosa prestare attenzione nelle partite di andata di questa settimana su Paramount+:

1. Manchester City vs Atletico Madrid: Guardiola si attiene alla formula

La fine della stagione commerciale è davvero alle porte del Manchester City. Entro la domenica di Pasqua, potrebbero essere i favoriti per il triplo o combattere una battaglia in salita per vincere qualsiasi argenteria. Anche la Champions League sembra essere su un percorso inesorabile che vedrà Pep Guardiola contro Jurgen Klopp a Parigi il prossimo maggio.

Questo, ovviamente, supponendo che superino l’Atletico Madrid e un semifinalista. Mentre quelli fuori dall’Etihad Stadium non possono fare a meno di distrarsi dalle battaglie che devono ancora venire, Ilkay Gundogan e la compagnia sono fermamente concentrati sul presente. “È partita dopo partita, perché ogni partita è ormai una finale”, ha detto il centrocampista tedesco dopo aver segnato sabato nella vittoria per 2-0 del City sul Burnley.

“Giochiamo tutti a calcio per questo tipo di partite e l’abbiamo avuto negli ultimi anni e ogni singolo anno in cui siamo entrati in questo periodo in cui sappiamo che ogni partita è importante. Le prossime due o tre settimane sono molto decisive , tutte le partite ora sono decisive a dire il vero”.

Guardiola non avrà bisogno di raccontare due volte le sfide poste dall’Atletico. Dopotutto, l’idea che complichi eccessivamente le grandi sfide di Champions League risale piuttosto alla sconfitta contro Diego Simeone nella semifinale del 2016, quella in cui la sua decisione di abbandonare Thomas Muller per l’andata ha suscitato molta costernazione e la sua squadra è stata colpita da un contro- attacco ventosa pugno nella seconda gamba.

Da quel giorno, c’è stata la tendenza a vedere le squadre di Guardiola come sbattere le palpebre sotto pressione. Le sconfitte contro Monaco, Lione e Chelsea sono state messe in luce con vari gradi di precisione. Allo stesso modo, la corsa al titolo è stata inquadrata come un vantaggio di 14 punti sprecato dai detentori dall’inizio dell’anno, con pochi preziosi che hanno notato che quel vantaggio esisteva solo per un giorno in cui il City aveva giocato due partite in più rispetto al Liverpool.

Per la maggior parte, ciò che il City ha dimostrato di essere è una squadra in grado di far fronte alla pressione che viene esercitata su di loro. Subito dopo la vittoria del Liverpool sul Watford, una trasferta a Turf Moor sembrava un test estremamente complicato anche per il City, eppure la squadra di Guardiola ha affrontato la cosa nel modo più comodo, vincendo la partita nei primi 25 minuti e tenendo Burnley a braccia. durata per il resto della gara, preservando le loro energie per le battaglie future.

Hanno anche giocato nella City of Fashion più classica, attenendosi alla formula che si è dimostrata più efficace per Guardiola in questa stagione: Kevin De Bruyne e Bernardo Silva come otto liberi davanti a Rodri, Phil Foden nel mezzo mentre Jack Grealish e Raheem Sterling gioco allungato ai fianchi. Questa era la città a memoria. Forse gli si addice, così come il fatto che c’è poco tempo prezioso per il loro manager per pensare troppo alle cose, come ha riconosciuto che tende a fare. “In Champions League penso sempre troppo. Penso troppo. Assolutamente. Ecco perché ho ottenuto buoni risultati. Amo pensare troppo e creare tattiche stupide. Stasera prendo ispirazione e domani ci saranno tattiche incredibili. Lo faremo gioca con 12”.

Evidentemente dalle sue battute, non è seriamente preoccupato di andare nella tana del coniglio. Forse sa di non avere tempo, che in questo momento tutto ciò che può fare è mantenere le cose come erano nella serie di 21 vittorie consecutive della scorsa stagione, a cui ha fatto riferimento dopo aver battuto Burnley.

Guardiola ha detto a CBS Sports che quella corsa era “come una macchina di routine che produce pizze: pizze, pizze, pizze, pizze. È lo stesso: prossima partita, prossima partita”. Lui stesso ha riconosciuto che il tempo tra la vittoria dello scudetto e la finale di Champions League gli ha dato tempo per pensare. Forse era troppo. Si può vedere lo stesso nella sconfitta contro il Lione nelle partite una tantum post-stagione dell’era del blocco. Al momento, semplicemente, il City non ha tempo per fermarsi a pensare, per dare tempo al campo di allenamento per variare la formula. Potrebbe essere solo una buona notizia per Guardiola.

Benfica vs Liverpool: gli Eagles non possono ripetere lo shock dell’Ajax

Lungi da questa colonna piovere sulla parata di qualsiasi club, non ultimo uno che ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions League per la prima volta in sei anni, ma a meno che il Benfica non riesca a proporre un approccio molto diverso da quello che si sono schierati l’ultima volta, questa potrebbe essere la fine del loro viaggio in Europa. Negli ottavi di finale, la squadra di Nelson Verissimo ha rallentato un po’ il colosso dell’Ajax, anche se vincere la gara di ritorno per 1-0 richiedeva comunque una grande dimostrazione di tiro ribelle di Antony e compagnia.

Non c’è da vergognarsi a costruire il tuo approccio sulla rigidità difensiva, ma questa è una squadra che ha rinunciato a più di 16 goal previsti (xG) nelle sue otto partite dall’inizio della fase a gironi, che ha raggiunto con dimostrazioni di difesa sorprendentemente rigida . Non dalla loro seconda giornata – quando hanno battuto la plebaglia che in quel momento stava passando per una squadra del Barcellona – hanno tenuto un avversario a una mezza dozzina di tiri in area di rigore. L’Ajax ne aveva 11 alla Johan Cruyff Arena ed è lecito presumere che se Diogo Jota e Roberto Firmino ottengono il tipo di colpi di testa non marcati che avrà la squadra di Erik ten Hag, potrebbero costringere Odysseas Vlachodimos a salvare.

Il nazionale greco è stato l’eroe della corsa del Benfica e ha un motivo per essere la stella sotto il radar del torneo. In tutte le 12 partite giocate da Vlachodimos nella competizione, secondo le metriche di Opta, ha evitato 5,97 gol. Il prossimo migliore, Thibaut Courtois, ne supera quasi tre. Eppure, se un portiere è un tale anomalo in senso statistico e generalmente non è considerato il prossimo Lev Yashin, si deve presumere che prima o poi regredirà alla media. Se lo fa martedì, il Benfica potrebbe essere solo un brindisi.

Anche se Vlachodimos continua la sua ottima forma, è abbastanza per tenere a bada il Liverpool? I padroni di casa possono provare a tenere a bada la marea per 90 minuti, la sfida è che Jurgen Klopp ha opzioni in questa stagione che raramente ha avuto prima. Chiunque inizi, avrà almeno due attaccanti di alto livello per rinfrescare la squadra insieme a una miriade di centrocampisti versatili. Anche Kostas Tsimikas può aggiungere spinta da terzino se Andrew Robertson dovesse mai svanire. Ci sono squadre contro le quali tenere duro e giocare d’azzardo puoi pizzicarne una dall’altra parte potrebbe funzionare. Poi c’è il Liverpool.

Villarreal vs Bayern Monaco: i visitatori uccidono il pareggio

Poche settimane fa, si sarebbe potuto dare al Villarreal una possibilità in questo pareggio, ma la forma recente non è stata gentile con coloro che speravano che questo potesse offrire qualche speranza di un quarto di finale sconvolto. Il Villarreal, in particolare, sembra essere piuttosto traballante da quando ha superato la Juventus, perdendo contro Cadice e Levante mentre il loro attacco si ferma. In effetti, anche includendo la famosa vittoria per 3-0 a Torino, la squadra di Unai Emery ha segnato solo nove tiri in porta nelle ultime quattro partite e sembra stia lottando per affermarsi come forza offensiva anche con Gerard Moreno di nuovo in squadra.

Emery almeno sembra sapere qual è il problema. “Contro il Levante eravamo vicini alla loro area, ma ci mancava una punta di diamante per rendere la partita diversa”, ha detto dopo la sconfitta. Aggiunge che lo scontro con il Bayern sarà diverso, indiscutibilmente perché il Villarreal non dominerà sicuramente il possesso palla contro i campioni di Germania come ha fatto contro un avversario spagnolo relativamente modesto.

Torna all’inizio di marzo e sarebbe del tutto più facile mettere insieme un caso sul perché il Villarreal potrebbe vincere questa partita. La volontà di Julian Nagelsmann di giocare con un terzino e senza veri terzini offriva il tipo di possibilità che potrebbero essere sfruttate da Yeremi Pino o Arnaut Danjuma in contropiede proprio come ha fatto il Red Bull Salisburgo nell’andata degli ottavi di finale. Le rapide transizioni sembravano poter turbare i bavaresi; potrebbero ancora, anche se è difficile immaginare che la squadra di Emery sia così determinata nell’andata di un pareggio di Champions League.

Nelle vittorie su Friburgo e Union Berlin, Nagelsmann è tornato a formazioni più classiche, che si tratti di 4-3-3 o 4-2-3-1, mette a dura prova Joshua Kimmich e la speranza per il Villarreal potrebbe essere che il Bayern no .6 e Leon Goretzka sono alle prese con un infortunio. Tuttavia, la realtà è che la capolista della Bundesliga si è irrigidita in difesa senza perdere il pugno dall’altra parte del campo. Potrebbero non essere nella loro forma migliore possibile, ma contro un avversario in difficoltà, potrebbero benissimo prendere il controllo di questo pareggio.

Chelsea vs Real Madrid: tiri a premio

Cosa pensare dello shock del Chelsea per mano di Brentford? A differenza del gioco, questo ricordava immediatamente la sconfitta per 5-2 della scorsa stagione contro il West Brom. Thomas Tuchel non ha potuto indicare alcuni strani colpi che volano dentro e un conteggio xG che ha raccontato una storia diversa al risultato. I Blues sono stati maltrattati, costantemente annullati in contropiede quando Christian Eriksen e compagnia hanno ridotto lo spazio dietro a Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso.

È lecito ritenere che mercoledì ci saranno molti cambiamenti. In effetti, si potrebbe supporre che una squadra che includeva giocatori marginali come Alonso, Timo Werner e Ruben Loftus-Cheek sia stata fatta con un mezzo occhio alla visita del Madrid allo Stamford Bridge, anche se Tuchel potrebbe affermare il contrario. Con Reece James che gestisce 35 minuti dalla panchina, sembra assolutamente plausibile che cambierà sistema oltre che personale, tornando in difesa a tre con uno di Andreas Christensen o l’eccellente Trevoh Chalobah che entrano in squadra.

Quel sistema non è altro che efficace per annullare gli oppositori sulla scena europea. Da quando Tuchel ha preso le redini, solo due squadre hanno registrato più di un xG senza rigori contro i Blues in una partita europea: lo Zenit San Pietroburgo nella pazza finale del girone prima di Natale e il Porto che ha goduto di cinque minuti di vera pressione nell’ultima partita andata dei quarti di finale della stagione. L’anno passato e un po’ suggerisce che quando il Chelsea vacilla sulla difensiva, il suo manager fa quel tipo di piccole modifiche che riordinano le cose sul retro.

Tuchel non è l’unico allenatore con motivo di temere una partita aperta. Carlo Ancelotti non avrà bisogno di ricordare cosa ha fatto il Barcellona alla sua squadra nel secondo tempo di El Clasico. O cosa avrebbe potuto fare di più il Paris Saint-Germain nella gara di ritorno degli ottavi di finale. O meglio quello che ha fatto N’Golo Kante a spazi aperti nella semifinale dell’anno scorso.

Anche se i Blues optano per un approccio più cauto all’andata, un tre davanti di Christian Pulisic, Mason Mount e Kai Havertz che ha Kante che porta loro la palla dovrà essere mitigato contro, in particolare se anche James è in qualcosa che si avvicina al suo meglio . Quando il loro 3-4-3 sta scattando, il Chelsea è esperto nello allargare il campo. Il Real ha dimostrato nelle sue partite più importanti che quando inizi a trascinarlo a lato, non sempre ha il dinamismo a centrocampo per colmare le lacune.

Quindi non sorprenderti se Ancelotti sceglie di impacchettare semplicemente la sua difesa, anche perché era piuttosto perso nell’obbrobrio del risultato che fino al momento di brillantezza di Kylian Mbappe il Madrid aveva portato a termine il proprio compito (anche se con un utile rigore di Lionel Messi). . Sanno cosa può fare loro il Chelsea in campo aperto. I loro padroni di casa hanno la tendenza a stringere le cose in questa competizione. Non aspettarti gol e nemmeno tiri in abbondanza.