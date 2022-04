Pronostici Atalanta vs. Hellas Verona, scelte, come guardare, live streaming: 18 aprile 2022 Pronostici Serie A italiana

Atalanta centrocampista Teun Koopmeiners Ha segnato solo quattro gol in Serie A italiana in questa stagione, uno dei quali è stato una vittoria contro l’Hellas Verona nell’ultimo incontro tra i due club il 12 dicembre. Cercherà di portare La Dea alla terza vittoria consecutiva lunedì contro il Verona, che ha perso due delle ultime quattro partite. L’Atalanta è alla ricerca di una propria ripresa dopo le sconfitte in tre delle ultime quattro in tutte le competizioni. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti l’azione in streaming su Paramount+.

Il calcio d'inizio dal Gewiss Stadium di Bergamo, in Italia, è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Atalanta-Verona di Caesars Sportsbook elencano l'Atalanta come la favorita di -165 (rischiando $ 165 per vincere $ 100) sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con Verona lo sfavorito di +440. Un pareggio ha un prezzo di +305 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Come vedere Hellas Verona-Atalanta

Data Atalanta-Verona: lunedì 18 aprile

Atalanta-Verona ora: 15 ET

Atalanta-Verona in diretta streaming: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Atalanta-Hellas Verona

Prima di sintonizzarti sulla partita di lunedì, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’insider di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da quasi cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e tiene conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Sutton è stato anche in corsa con le sue migliori scommesse, andando 61-45 nelle sue ultime 106 scelte di calcio, restituendo oltre $ 1.000 per $ 100 scommettitori.

Per Atalanta-Verona, Sutton sceglie entrambe le squadre per segnare a quota -140. L’Atalanta non è riuscita a segnare in casa nell’ultima partita contro RB Lipsia nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, ma aveva prodotto gol nelle ultime cinque partite prima. Il Verona aveva segnato nelle ultime sette partite prima della sconfitta per 2-0 contro Inter Milan sabato scorso. Il capocannoniere del Verona, Giovanni Simeone, ha segnato una tripletta contro Venezia per chiudere febbraio e ha segnato di recente contro Genova il 4 aprile.

Duvan Zapata e Mario Pasalic hanno ciascuno nove gol in Serie A per guidare l’attacco dell’Atalanta in questa stagione, ma Luis Muriel si è fatto avanti per fornire l’attacco nelle ultime partite. Il giovane attaccante colombiano ha segnato due gol nelle ultime tre uscite. Ogni club ha fatto bene a creare occasioni da rete e il Verona è quarta tra tutte le squadre di Serie A nelle azioni da gol ogni 90 minuti a 2,72. L’Atalanta è alle spalle dell’avversario a 2,71.

“Mi aspetto che entrambe le squadre trovino il retro della rete lunedì”, ha detto Sutton a SportsLine. “Entrambe le squadre hanno segnato in tre degli ultimi cinque incontri tra Atalanta e Verona, un trend che mi aspetto continuerà”.

