Pronostici Ajax vs. Liverpool, scelte, come guardare, live streaming: 26 ottobre 2022 Pronostici UEFA Champions League

Due avversarie della UEFA Champions League 2022 si affronteranno in una partita cruciale nella fase a gironi, quando l’Ajax ospiterà il Liverpool mercoledì su Paramount+. La squadra di casa è in cima alla classifica dell’Eredivisie, ma ha solo una vittoria in Champions League 2022 e ha subito una dura sconfitta casalinga nel torneo all’inizio di questo mese. Nel frattempo, il Liverpool è stato incoerente nella Premier League inglese, ma è secondo nel Gruppo A con tre vittorie e la possibilità di passare agli ottavi di Champions League. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+, che puoi provare gratuitamente per 30 giorni con il codice UEFA22.

Il calcio d’inizio dalla Johan Cruyff Arena di Amsterdam è fissato per le 15:00 ET. Le ultime quote Ajax contro Liverpool di Caesars Sportsbook elencano il Liverpool come il favorito di -114 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con l’Ajax come il perdente di +265. Un pareggio ha un prezzo di +290 e l’over/under per i goal è fissato a 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ è l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di UEFA Champions League di questa stagione. Da oggi fino al 17 novembre, iscriviti utilizzando il codice promozionale UEFA22 per ottenere 30 giorni gratuiti di Paramount+. Un abbonamento ti dà anche accesso ad altri contenuti sportivi tra cui UEFA Europa League, Serie A italiana, NWSL, NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ricevi 30 giorni gratuiti quando ti registri qui e utilizzi il codice promozionale UEFA22.

Come guardare Liverpool-Ajax

Data Ajax-Liverpool: mercoledì 26 ottobre

Ora Ajax vs Liverpool: 15:00 ET

Diretta streaming Ajax-Liverpool: Paramount+ (30 giorni gratis con il codice UEFA22)

Scelte UEFA Champions League per Liverpool-Ajax

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della UEFA Champions League dal consumato insider del calcio Jon Eimer. Eimer, ampiamente noto come “Buckets”, è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 260-249-7 in generale sulle sue scelte di calcio nel 2022, incluso uno sbalorditivo 43-22-1 sulle previsioni della Premier League inglese per un profitto di quasi $ 1.800 per $ 100 scommettitori.

Per Ajax vs Liverpool, Eimer sceglie entrambe le squadre da segnare e oltre 2,5 gol da segnare per una vincita di -150. Sebbene la squadra inglese sia stata incoerente in tutte le competizioni quest’anno, l’esperto vede il Liverpool all’altezza della situazione in trasferta. L’Ajax è stato dominante in casa al di fuori della sconfitta per 6-1 contro il Napoli all’inizio di questo mese e vorrà anche vendicarsi cadendo contro il Liverpool 2-1 all’inizio del torneo.

“Entrambe le squadre giocheranno il loro miglior 11 titolare in questa partita e cercheranno di trovare tutti e tre i punti”, ha detto Eimer a SportsLine. “Questa è una competizione che respira feroci battaglie in ogni fibra del suo essere, ed entrambe le squadre cercheranno di fare tutto il possibile per trovare punti in un incontro imperdibile”.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la UEFA Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere l’azione della UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori incontri di calcio del mondo e molto altro ancora.