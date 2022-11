Proiettore Formovie Theater: approfitta del Black Friday!

Il Proiettore Formovie Theater è recentemente arrivato sul mercato per tutti quegli utenti che preferiscono gli apparecchi di proiezione alla televisione tradizionale. Questo modello si distingue per una risoluzione UHD 4K nativa e una tripla sorgente di luce laser, grazie alla tecnologia ALPD 4.0, che copre il 107% della gamma di colori Rec.2020 con una profondità di colore di 10 bit.

Per quanto riguarda la luminosità effettiva, abbiamo un valore di 2.800 ANSI Lumen, che gestisce una visione brillante e nitida anche in condizioni di luce diurna. Integra inoltre la tecnologia MEMC, ALLM (Auto Low Latency to Play) e il supporto per Dolby Vision e Atmos.

Proiettore Formovie Theater: caratteristiche eccezionali

Con questo interessante proiettore, la casa di produzione offre una proiezione di 100″ anche con una distanza molto ridotta tra la parete e il proiettore stesso, mentre la diagonale massima di proiezione è di 150″. Può essere installato in modo versatile e molto semplice.

Formovie ha incluso altoparlanti sintonizzati da Bowers & Wilkins con una potenza di 30 W. Integra tre porte HDMI 2.1 e offre una latenza di input di 41,9 ms quando si gioca in 4K a 60 Hz.

Ha il sistema Android TV 11 con Chromecast integrato con l’accesso alle applicazioni Google Play Store, proprio come una smart TV.

Prezzo

Il modello è disponibile a 3.499 euro, ma approfittando del Black Friday lo pagherete solo 2.999 euro.

Riepilogo dei vantaggi

Dotato di tre porte HDMI 2.1.

Proiezione fino a 150 pollici con un rapporto di proiezione di soli 0,23:1.

Dotato di Android 11 su Android TV.

Tecnologia di visualizzazione TI DLP e 2.800 ANSI Lumen di massima luminosità.

Se desideri essere informato su altre offerte come questa, vieni a farci visita sul sito stopandgo.tv!