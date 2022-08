Programma della Champions League: trame dei playoff come PSV, i Rangers si incontrano al ritorno; Bodo/Glint guarda per sorprendere

La stagione della Champions League 2022-23 su Paramount+ continua questo mese con il turno dei playoff mentre le squadre competono per i restanti sei posti nella fase a gironi. Le gare di andata e ritorno sono iniziate la scorsa settimana e si concluderanno martedì e mercoledì quando scopriremo le ultime sei squadre che si qualificheranno per la fase a gironi.

Alcuni club storici scendono in campo, con la lista evidenziata da PSV vs. Rangersche ci ha regalato un’andata selvaggia la scorsa settimana in un pareggio per 2-2.

Ecco cosa sapere sull’azione di questa settimana:

Come guardare

Trame



1. PSV, Rangers potrebbe essere un altro affare da alto punteggio

Se quella prima partita fosse qualcosa da cui partire, la gara di ritorno in Olanda potrebbe essere qualcos’altro. L’andata ha visto entrambe le squadre segnare in entrambi i tempi, ci sono stati 21 tiri totali e 11 di loro sono andati in cornice. Il pareggio è tutto a posto dopo quella gara di apertura, e queste non sono squadre a cui sedersi e lasciare che l’altra squadra detta il ritmo. Aspettati un’altra partita aperta e divertente in cui un errore può fare la differenza.

2. Il look Bodo/Glint offre un’altra sorpresa

Probabilmente non avevi nemmeno sentito parlare di Bodo/Glint prima della scorsa stagione. Mi consideravo un esperto di calcio e non avevo assolutamente idea di chi fossero, pensando che fosse un errore di battitura nel programma dell’Europa Conference League. Ma la squadra norvegese si è fatta un nome, battendo due volte l’eventuale campione AS Roma nella competizione. Ora sono potenzialmente a 90 minuti dal fare per la prima volta la fase a gironi di Champions League. Hanno superato tre squadre nelle qualificazioni per arrivare così lontano, e se riescono a finire Dinamo Zagabria, saranno i favoriti per diventare l’ultima Cenerentola dell’UCL. Non male per una piccola squadra norvegese.

3. L’atmosfera della Stella Rossa di Belgrado può fare la differenza

Tutto per giocare come ospite della Stella Rossa di Belgrado Maccabi Haifa. Ma dovrebbero sentirsi più che fiduciosi nel ribaltare lo svantaggio di un gol dell’andata in casa. Il club vanta facilmente uno dei migliori vantaggi in casa in tutto il calcio. Immagina solo la folla più selvaggia che puoi immaginare e poi moltiplicala per 10. Ci saranno alcune scene elettriche al Rajko Mitic Stadium e ciò che quel supporto e quel rumore fanno per un giocatore è difficile da descrivere. Le emozioni saranno alte e non sorprenderti se sembreranno dominanti sulla strada per un posto nella fase a gironi.

Programma di ritorno

Tutti i tempi orientali

Martedì 23 agosto

Benfica (2) vs. Dinamo Kiev (0), 15:00 su Paramount+

Crvena zvezda (2) contro Maccabi Haifa (3), 15 su Paramount+

Vittoria Plzen (0) vs. Qarabag (0), 15:00 su Paramount+

mercoledì 24 agosto

Dinamo Zagabria (0) contro Bodo/Glint (1), 15 su Paramount+

Trabzonspor (1) contro Copenaghen (2), ore 15 su Paramount+

PSV (2) contro Rangers (2), 15 su Paramount+