Prodotti ritirati che non vedrai più sugli scaffali

L’ha fatto di nuovo. Quando la catena di supermercati valenciani Mercadona porta fuori il vendita nuovi prodotti -cosa che avviene con alcune regolarità- ne ritira altre, generando la denuncia di un buon numero di consumatori.

A volte, però, la catena di supermercati ritira anche i prodotti per migliorarne la composizione, oppure perché ha cambiato fornitore e cambia un po’ la confezione.

Se qualche mese fa la denuncia proveniva dal soppressione di biscotti, pizze, snack e gelati, tra gli altri, ora è il turno di una caramella. Il prodotto in questione era quello di liquirizia e mentolo che, inoltre, era privo di glutine e conteneva lo 0% di zucchero, come riportato sull’etichetta della catena di supermercati.

L’account Twitter di Mercadona ha confermato il ritiro a un utente Twitter, come è ormai consuetudine, dopo la domanda del tweeter:

Ciao @Mercadona Avete ritirato le caramelle alla liquirizia al mentolo senza zucchero? Non li ho trovati nel mio supermercato e non c’è etichetta nel buco dove erano.

Inoltre, e in risposta ad un altro cliente, ha anche segnalato il ritiro di un prodotto da cibo per animali.

Si tratta delle barrette di uova di canarino Natura, un prodotto specifico per l’alimentazione dei canarini che non si trova più sugli scaffali dei negozi Mercadona, come riporta il conto Mercadona: