I 5 migliori prodotti Lidl per portare il pranzo fuori casa!

Per rendere più facile la vostra pausa pranzo in ufficio o a scuola, scoprite questi 5 prodotti Lidl da acquistare nel vostro discount preferito!

Mangiare al lavoro non è sempre facile. Per semplificarvi la vita, Lidl lancia una gamma di prodotti pratici per gestire il vostro pranzo fuori casa.

Una grande fine d’anno con Lidl

Cosa c’è di nuovo da Lidl? Il discount non è mai a corto di buone offerte! Ogni settimana, il rivenditore svela ai suoi clienti nuovi prodotti destinati a migliorare la nostra vita.

Sapevate che il discount offre anche articoli per il guardaroba? In effetti, Lidl ha da tempo un reparto tessile, dove è possibile trovare tutto il necessario per abiti alla moda.

Questo mese il discount propone una superba giacca con cappuccio per l’inverno. Che siate uomini o donne, è il look perfetto per voi.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, anche la catena di discount si sta preparando per le vacanze. Regalate ai vostri ospiti qualcosa di speciale!

L’ambizione di Lidl per le festività natalizie è quella di soddisfare sia i giovani che gli anziani. Dagli antipasti ai dolci, preparate il vostro pranzo di Natale senza dovervi preoccupare del budget. Questo è un ottimo modo per iniziare i festeggiamenti!

Ma non tutti i pasti sono serviti intorno a una tavola ben apparecchiata. Per necessità, molti di noi sono spesso costretti a mangiare in ufficio. E questo non è sempre un compito facile…

Fortunatamente, potete contare su Lidl per organizzare i vostri pasti durante la pausa pranzo. Scoprite 5 prodotti utili per mangiare in ufficio quando arriva l’ora di pranzo!

Cinque prodotti perfetti per il pranzo fuori casa

Prima di tutto, iniziamo con una borsa a tracolla isolata da 11 litri. Realizzata in poliestere con rivestimento in alluminio, questa borsa venduta da Lidl ha una buona capacità di trasporto dei pasti.

Dotata di numerose e comode tasche, mantiene gli alimenti freschi per 6 ore. Una buona idea se non avete un frigorifero al lavoro per conservare l’insalata di pasta al tonno!

Il secondo prodotto pratico è il contenitore ermetico pieghevole. Realizzato in silicone, resiste a temperature estreme (tra -20 °C e 100 °C).

Venduti in set da quattro da Lidl, questi contenitori verdi e grigi sono perfetti per portare con sé insalate e tabbouleh da mangiare in viaggio!

Lidl propone anche una borsa isolante per bottiglie da 1 litro. L’acqua di sorgente è sempre meglio di quella del rubinetto: portatela ovunque con questa borsa in poliestere PEVA che manterrà l’acqua fresca.

Sempre per il trasporto degli alimenti, scoprite anche i contenitori in vetro per alimenti. Come quelli in plastica, questi contenitori di varie capacità diventeranno indispensabili per voi.

Infine, il cestino pieghevole Lidl è un modo ultra-pratico per trasportare il pranzo fuori casa. Con la sua maniglia e la chiusura a zip, sarà utile anche per i vostri picnic all’aperto!

