Procter & Gamble punta sulla diversità e sull’intelligenza artificiale

Procter e gioco d’azzardo guarda indietro a un anno finanziario “molto forte”, nonostante i forti venti contrari. Già oltre il 10% delle vendite proviene dall’e-commerce.

Obiettivi raggiunti

Procter & Gamble ha già chiuso il suo esercizio finanziario 2022, e lo ha fatto con grande soddisfazione. Il fatturato netto del gruppo dietro Always, Dreft e Pampers è stato di 80,2 miliardi di dollari (poco più di 80 miliardi di euro), rispetto ai 76,1 miliardi di dollari dell’anno precedente. Naturalmente, l’inflazione distorce in qualche modo queste cifre. L’utile operativo si è attestato a 17,8 miliardi di dollari, leggermente inferiore ai 18 miliardi dello scorso anno.

In un “ambiente operativo incredibilmente difficile”, è stato “un altro anno molto forte”, ha affermato P&G nel suo rapporto annuale. Il rapporto menziona una forte crescita delle vendite in tutte le categorie e regioni e afferma che gli utili per azione principali sono aumentati del 3% mentre la crescita organica delle vendite è stata addirittura del 7%. Rispetto all’anno finanziario pre-pandemia 2020, le vendite sono state superiori del 19%. Le vendite dell’e-commerce sono aumentate dell’11% e rappresentano già il 14% delle vendite totali dell’azienda.

Maggiore capacità produttiva

Tuttavia, il nuovo anno inizia sotto la minaccia di “consumatori che devono affrontare livelli di inflazione mai visti negli ultimi 40 anni”. La migliore risposta secondo il produttore FMCG? Puntare ancora più forte su quattro aree strategiche: fornitura, sostenibilità, digitalizzazione e valore per i dipendenti.

“Gli investimenti in capacità che abbiamo fatto prima del COVID-19 per migliorare le nostre reti di produzione e distribuzione negli Stati Uniti e in Europa ci hanno aiutato a superare gli ultimi anni con relativamente pochi problemi”, ritiene P&G, ma un altro round di investimenti in capacità di produzione e è già in corso una più ampia varietà di fornitori.

Più IA

Nell’area della sostenibilità, il gruppo sta cercando di collegare una migliore esperienza dell’utente con imballaggi più sostenibili e innovazioni di prodotto. Il motto: meglio per il consumatore, meglio per il nostro pianeta. Lo stesso vale per i dipendenti, perché “per creare un valore superiore per i nostri dipendenti, ci deve essere qualcosa per tutti”. Attraverso l’uguaglianza e la diversità, P&G spera di continuare ad attrarre, trattenere e sviluppare i migliori talenti.

Infine, più digitalizzazione delle linee di produzione, più intelligenza artificiale e più tecnologia blockchain “non sono fini a se stessi”, ma “strumenti che possiamo utilizzare per rendere felici consumatori e clienti”.