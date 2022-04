Procter & Gamble guadagna 3.355 milioni nel trimestre e supera le aspettative

Procter & Gamble (P&G)una delle aziende leader a livello mondiale nel business degli articoli per la cura della persona, con marchi come Gillette Y panteneha presentato un utile netto di $ 3,355 milioni nel terzo trimestre del suo anno fiscale 2022, equivalente all’utile per azione (EPS) di $ 1,33. La cifra è stata al di sopra del $ 1,29 anticipato dal consenso ed è superiore del 6% rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno precedente.

Da parte loro, il Le vendite trimestrali sono aumentate del 7% a 19,4 miliardi di dollari, al di sopra dei 18.700 milioni previsti. E il le vendite del biologico sono aumentate del 10%il suo aumento più alto negli ultimi 20 anni.

Il il flusso di cassa operativo è stato di 3,2 miliardi di dollari durante il trimestre. La produttività del flusso di cassa libero rettificato è stata del 74%. La società ha restituito agli azionisti oltre 3,4 miliardi di dollari in contanti attraverso circa 2,2 miliardi di dollari in pagamenti di dividendi e 1,2 miliardi di dollari in riacquisti di azioni ordinarie.

“Ha consegnato un altro trimestre di forte crescita delle vendite e fatto progressi sequenziali nella crescita degli utili nonostante le barriere di costo significative e crescenti“, ha spiegato Jon Moeller, presidente e CEO.

In questo senso, il miglioramento delle vendite organiche è stato trainato da a Aumento del 3% dei volumi di spedizione, 5% per aumento di prezzo e un aumento del 2% nel mix di prodotti.

Così, il il margine di profitto lordo è diminuito di 400 punti base rispetto all’anno precedente. La diminuzione è stata trainata principalmente da 410 punti base di maggiori costi delle materie prime e altri 80 punti base di costi di trasporto più elevati.

Ciò è stato parzialmente compensato dal profitto di 220 punti base dall’aumento dei prezzi e 50 punti base di risparmi di produttività lorda e altri impatti.