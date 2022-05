Probabilità Real Madrid-Manchester City, come guardarla, live streaming: scelte UEFA Champions League del 4 maggio 2022

Kevin De Bruyne non ha perso tempo ad aprire le marcature quello del Manchester City vittoria dell’andata nella semifinale di UEFA Champions League 2022 con Real Madrid la scorsa settimana, quando ha segnato al secondo minuto. I Blancos sono stati in grado di recuperare, ma il City ha anche segnato i gol di Gabriel Jesus, Phil Foden e Bernardo Silva per emergere con una vittoria per 4-3. Gli Sky Blues hanno seguito la vittoria con una batosta per 4-0 sul Leeds United nella loro prossima partita e cercano di passare alla loro seconda finale UCL mercoledì quando incontreranno il Real Madrid per la gara di ritorno della loro serie. Puoi vedere cosa succede dopo quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, in Spagna, è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Manchester City come il favorito di +111 (rischiando $ 100 per vincere $ 111) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Real Madrid contro Man City, con il Real Madrid lo sfavorito di +215. Un pareggio è +285 e l’over-under per i goal totali segnati è 3,5. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare il Real Madrid contro il Manchester City

Data Real Madrid-Manchester City: mercoledì 4 maggio

Real Madrid vs. Manchester City ora: 15:00 ET

Scelte UEFA Champions League per Manchester City-Real Madrid

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte tra Manchester City e Real Madrid dell’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Manchester City vs. Real Madrid, Green sostiene il City per vincere sulla linea del denaro con una quota di +111. Sebbene entrambe le squadre abbiano giocato bene mentre si avvicinavano alla pausa estiva, gli Sky Blues sembrano essere decisamente inarrestabili. Contro il Leeds, Jesus ha segnato al 78 ‘, Foden ha assistito su due gol e Fernandinho ha segnato al 93 ‘sulla scia del suo assist sul gol di Foden contro i Los Blancos.

A rendere le cose più difficili per il Real Madrid è la perdita del difensore David Alaba, che salterà la partita di mercoledì per un infortunio all’inguine. Alaba ha subito l’infortunio nell’ultima partita contro il City e ha saltato la partita successiva del suo club contro l’ Espanyol . Il City è stato felice di segnare presto e spesso, e in questa stagione guida tutte le squadre della Champions League nei gol senza rigori previsti con 20,9 sui 27 gol già segnati, che è il secondo posto nella competizione.

“Il Real Madrid sarà costretto a correre dei rischi, poiché deve ribaltare uno svantaggio di un gol”, ha detto Green a SportsLine. “Questo dovrebbe fare il gioco di De Bruyne, [Bernardo] Silva e [Riyad] Mahrez, a cui verrà dato più spazio per tessere la loro magia, e dovrebbero essere in grado di guidare la loro squadra alla finale di Champions League”.

