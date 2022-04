Probabilità Manchester City vs. Real Madrid, come guardarlo, live streaming: 26 aprile 2022 Scelte UEFA Champions League

Dopo due serie di quarti di finale di UEFA Champions League 2022 molto combattute, Manchester City e Real Madrid martedì si incontreranno nell’andata della loro serie di semifinali. Il viaggio dei Los Blancos in UCL si è concluso in semifinale lo scorso anno contro Chelsea, che ha poi sconfitto il Man City in finale. Entrambe le squadre affrontano la prima partita di questa settimana con una serie di risultati positivi, poiché ciascuna ha vinto le ultime due partite di campionato in modo convincente. Puoi vedere cosa succede quando si affrontano martedì, quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Calcio d’inizio dall’Etihad Stadium di Manchester, Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Manchester City come il favorito di -200 (rischiare $ 200 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Real Madrid contro Man City, con l’Atletico lo sfavorito di +525. Un pareggio è +350 e l’over-under per i goal totali segnati è 2,5. La partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare le partite di calcio più calde in tutto il mondo e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale, inclusi molti sport come Champions League, Serie A italiana, college hoops e PGA Tour, senza pubblicità, on demand e la possibilità di scaricare episodi per visualizzazione offline. Inoltre, guarda l’attesissima serie Halo, Picard, 1883 e altro ancora. Entrambi i piani includono una settimana gratuita per iniziare e includono le partite di calcio, quindi iscriviti ora qui.

Come guardare il Real Madrid contro il Manchester City

Data Manchester City-Real Madrid: martedì 26 aprile

Ora Manchester City vs Real Madrid: 15:00 ET

Streaming Manchester City-Real Madrid: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Manchester City-Real Madrid

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte tra Manchester City e Real Madrid dell’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Manchester City vs. Real Madrid, Green sostiene che il City vinca a zero con una quota di +155. Ciò significa che sta scegliendo Man City per vincere in modalità shutout. Il City è stato in grado di fare proprio questo in due delle ultime quattro partite in tutte le competizioni, l’ultima contro il Brighton mercoledì scorso, 3-0, grazie a un gol e all’assist di Riad Mahrez. La scelta è audace, tuttavia, considerando che il City ha visto i difensori centrali Giovanni Pietre e Nathan Ake lasciare il Watford partita per infortunio.

È più probabile che Ake sia disponibile per la gara di martedì dopo essere stato in panchina per la partita successiva del City contro il Watford, che si è conclusa con una vittoria per 5-1. Tuttavia, la linea di fondo del City ha altri problemi con cui fare i conti, come Benjamin Mendi e Joao Cancelo non sarà disponibile a causa di varie sospensioni. Laddove Man City aggira questi problemi arriva nel suo possesso offensivo. Gli Sky Blues guidano tutte le squadre in Champions League per distanza percorsa con la palla (29.943 yard) e sono seconde per percentuale di passaggi completati (91,7%).

“Vale la pena notare che il Man City ha mantenuto la porta inviolata per quattro volte in quattro partite della fase a eliminazione diretta di Champions League finora in questa stagione”, ha detto Green a SportsLine. “[Manager Pep] Gli uomini di Guardiola hanno battuto lo Sporting Lisbona 5-0 complessivamente e Atletico Madrid 1-0 complessivo. Avranno il loro lavoro tagliato fuori Karim Benzema e Vinício Juniorma questa tendenza fa ben sperare per la partita di martedì”.

Come guardare, live streaming UEFA Champions League su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Champions League. Visita Paramount+ ora per vedere la UEFA Champions League, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni degli altri incontri di calcio più importanti del mondo e molto altro ancora.