Probabilità Manchester City vs Atletico Madrid, scelte, come guardare, live streaming: 5 aprile 2022 Scommesse Champions League

L’Atletico Madrid è passato ai quarti di finale di Champions League 2022 dopo essere rimbalzato Manchester United con un punteggio complessivo di 2-1. Ora, il club spagnolo passa a giocare un’altra top side del Manchester, Manchester Cityche sembrava molto più convincente nella sua serie degli ottavi di finale contro CP sportivo. I due club giocheranno per la prima volta nella loro lunga e illustre storia, ma il Manchester City è alla ricerca della vittoria dopo aver perso la finale di Champions League dell’anno scorso contro Chelsea. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Calcio d’inizio dall’Etihad Stadium Inghilterra, è fissato per le 15:00 ET. Il Manchester City è il favorito di -260 (rischia $ 260 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Atletico Madrid vs. Manchester City da Caesars Sportsbook. L’Atletico è lo sfavorito di +750, mentre il pareggio è di +370. L’over-under per i goal totali è 2,5 e la partita di martedì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare Atletico Madrid vs Manchester City

Data Atletico Madrid-Manchester City: martedì 5 aprile

Atletico Madrid vs Manchester City ora: 15:00 ET

Streaming Atletico Madrid-Manchester Cityl: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per Manchester City-Atletico Madrid

Prima di sintonizzarti sulla partita di martedì, devi vedere le scelte tra Manchester City e Atletico Madrid dall’esperto di calcio europeo di SportsLine Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato ben oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Atletico Madrid-Manchester City, Green sostiene la vittoria del Manchester City a zero. Ciò significa che sta scegliendo Man City per vincere in modalità shutout. Il City ha vinto la sua ultima partita di Premier League inglese contro Burnley con un punteggio di 2-0 e ha subito un gol solo in due delle ultime sette partite in tutte le competizioni. Anche il Real Madrid è stato forte nelle ultime partite, ma a parte la seconda partita contro il Manchester United, non ha giocato un avversario migliore del 13° posto nella classifica della Liga dal 6 marzo contro Vero Betis.

Attaccante della città Kevin De Bruyne è stato al top della forma nelle ultime partite e ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite da titolare. Nel terzo difensivo, difensore portoghese Joao Cancelo è stato uno dei migliori difensori della Premier League inglese. Ha il settimo maggior numero di contrasti con 71 ed è il 10° in contrasti vinti con 43. Green crede che tra il duro gioco difensivo del City e l’approccio deliberato dell’Atletico finirà con una vittoria a reti inviolate per gli Sky Blues.

“È difficile immaginare che l’Atletico mostri troppe ambizioni contro il Man City”, ha detto Green a SportsLine. “Los Rojiblancos può anche essere il campione di Spagna in carica, ma sono tecnicamente inferiori alla squadra di Pep Guardiola e giocheranno in trasferta”.

