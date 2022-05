Probabilità Liverpool vs. Real Madrid, pronostico: scelte della finale di UEFA Champions League 2022, scommesse del massimo esperto

La supremazia europea è in gioco sabato quando Real Madrid facce Liverpool nella finale di UEFA Champions League. Il Real Madrid ha conquistato il 35esimo titolo della Liga in questa stagione, mentre il Liverpool ha lottato fino all’ultima giornata, ma è sceso di un punto dalla corona EPL. I Los Blancos hanno battuto la squadra che ha vinto il titolo inglese, Manchester City, in semifinale di Champions League. Liverpool, che ha passato in crociera Villarreal nella sua semifinale, ha vinto la FA Cup e la Coppa di Lega e sta cercando di completare una tripletta in questa stagione. La finale doveva essere giocata a San Pietroburgo, in Russia, ma l’invasione dell’Ucraina ha spinto i funzionari a trasferire la partita allo Stade de France di Saint-Denis, appena fuori Parigi.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito di +105 (rischiando $ 100 per vincere $ 105) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Liverpool contro Real Madrid, con il Real Madrid lo sfavorito di +225. Un pareggio ha un prezzo di +275 e l’over-under per i gol totali segnati è fissato a 2,5. Prima di scommettere sulla partita Real Madrid-Liverpool o di fare qualsiasi pronostico sulla UEFA Champions League, devi vedere cosa ha da dire Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate.

Ora, Green ha analizzato la partita Real Madrid-Liverpool da ogni angolazione e si è limitato a bloccare le sue ambite scelte e le previsioni della Champions League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Liverpool vs. Real Madrid:

Spread Liverpool-Real Madrid: Liverpool -0,5 (-105)

Over-under Liverpool-Real Madrid: 2,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs. Real Madrid: Liverpool +105, Real Madrid +225, Pareggio +275

LVP: Mohamed Salah ha segnato solo in tre delle sue ultime 16 partite (quattro gol)

RM: Karim Benzema ha segnato almeno una volta in 13 delle ultime 16 partite (20 gol)

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds non hanno raggiunto una storica quadrupla, ma hanno fatto una corsa valorosa e saranno entusiasti di concludere qui una grande vittoria. Hanno vinto il titolo UCL 2019 e poi il campionato l’anno successivo, quindi cercheranno una ripetizione di quello scenario. L’unica sconfitta del Liverpool quest’anno solare è stata una battuta d’arresto per 1-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale con Inter Milan, una partita che i Reds non avevano bisogno di vincere. Sono 26-7-1 in tutte le competizioni nel 2022, superando gli avversari 72-22. L’attacco guidato da Mohamed Salah e Sadio Mane è letale e il Real Madrid ha concesso un gol in sette dei suoi ultimi 10.

I Reds hanno segnato 20 gol nelle ultime 10 partite e Salah ha pareggiato per il comando della Premier League con 23 gol e ha ottenuto i 13 assist migliori del campionato. Ha segnato otto gol in Champions League. Mane ha cinque gol nel torneo e 23 in totale, mentre Diogo Jota ne ha 21 in tutte le competizioni. Portiere Alisson è uno dei migliori al mondo e ha 27 reti inviolate in 53 partite complessive, mentre il difensore alto 6 piedi Virgil Van Djik è una presenza imponente davanti a lui.

Perché dovresti sostenere il Real Madrid

I Blancos sono stati spinti sull’orlo più volte in Champions League, ma continuano a sopravvivere. Karim Benzema è un grande motivo per cui. Il 34enne francese ha segnato 10 gol nelle ultime cinque partite del Real in UCL e ne ha segnati 15 in 11 partite. Ha guidato la Liga con 27 gol e forma una potente combinazione con Vinicio Junior, che ha segnato 21 gol in tutte le competizioni. Il duo ha combinato per 30 assist nelle 51 partite della squadra e centrocampista stellare Luca Modric alimenta anche i migliori marcatori. Il 36enne ha 12 assist in 44 partite.

Modric fa parte di un centrocampo difficile da superare, dato che fa squadra Toni Kroos e Casemiro. Il veterano tedesco Kroos aiuta Modric a dirigere l’attacco, mentre Casemiro è uno dei migliori centrocampisti difensivi al mondo. Il reale si aspetta David Alaba, che è uno dei migliori difensori della sua generazione, per tornare ad ancorare la linea di fondo. La sua leadership e la sua esperienza potrebbero fare la differenza fondamentale in un gioco di questa portata.

